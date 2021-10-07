/654843/مشوارك-سعيد-سيولة-مرورية-بمحاور-وشوارع-الجيزة

ينشر موقع « دوت الخليج»، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، حركة مرور السيارات على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية في الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية

وشرح مصدر أمنى بإدارة العامة للمرور، الحالة المرورية الصباحية على الشوارع الهامة والرئيسية بمحافظة الجيزة، والتي تشهد استقرارا تاما على جميع الأنحاء.

حيث تستقر حركة سير السيارات على طريق كورنيش النيل في الجيزة، إذا يشهد الطريق استقرارا تاما بمناطق شارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، وكذلك مناطق الدقي والعجوزة، وصولا إلى المناطق الشمالية في الكيت كات وإمبابة والوراق.

كما تستقر أيضًا حركة مرور المركبات على محور صفط اللبن للقادم والمتجه من مناطق الطريق الدائري باتجاه مناطق جامعة القاهرة وشارع السودان، بينما تستقر حركة مرور السيارات في المناطق الغربية، حيث يشهد شارعا الهرم وفيصل استقرارا تاما بالاتجاهين بدون مؤثرات على الحركة العامة.

وأيضًا تستقر الحالة المرورية على كوبري 6 أكتوبر بمناطق الجيزة، حيث تستقر حركة المركبات أعلى مناطق العجوزة بالاتجاهين، ويشهد كوبري 15 مايو استقرارا تاما بالاتجاهين حتى مناطق القاهرة، مع استقرار حركة السيارات على محور 26 يوليو بمناطق سفنكس وأيضا ميدان لبنان حتى التقاطع مع الطريق الدائري وصولا إلى مناطق الشيخ زايد.

مناطق وسط البلد بالجيزة

وتشهد الشوارع الرئيسية بمناطق وسط الجيزة استقرارا تاما في حركة السيارات، حيث تستقر حركة المرور على شارع التحرير بالدقي والبحوث، ومحيط جامعة القاهرة، وكذلك شارع شارل ديجول وشارع البطل أحمد عبد العزيز وشارع جامعة الدول العربية، وكذلك تستقر حركة المرور للمتجه إلى جنوب الجيزة، حيث يشهد طريق منيل شيحة والحوامدية والبدرشين استقرارا تاما في حركة السيارات.

كما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بخدمات مرورية على أغلب الشوارع والميادين الهامة والرئيسية وذلك لتيسير حركة السيارات، وكذلك منع انتظار السيارات في الأماكن غير المصرح فيها بذلك.

طوارئ المرور للاستغاثة

ويأتى فى مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258