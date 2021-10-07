كواليس حفل تامر حسني بجامعة فاروس..«يُقبل إحدى معجباته»

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/654845/كواليس-حفل-تامر-حسني-بجامعة-فاروسيقبل-إحدى-معجباته
تألق نجم الجيل تامر حسني بإحدى حفلاته ضمن حفلات الجامعات المصرية التي يحييها خلال تلك الفترة، كان منهم جامعة فاروس التي شهدت حضور عدد كبير من الجمهور مساء أمس الأربعاء.
دوت الخليج يرصد كواليس حفل تامر حسني في حفل جامعة فاروس
تامر حسني يعرب عن سعادته بحفل جامعة فاروس
وشارك تامر حسني الجمهور مجموعة صور من داخل الحفل عكست حالة الفرحة والسعادة التي حلت على طلاب الجامعة والحاضرين بتألق نجم الجيل.
وعلق تامر حسني على هذا الحدث من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فكتب: “مسك ختام حفلات الإسكندرية العظيمة بأهلها في جامعه فاروس الكبيرة ، شكراً لكل الحضور الغالي الكريم و مليون مبروك لكل الخريجين يا رب مستقبل مشرق لكم و نجاح دائم شكراً لمحبتكم الغالية ، انا بحبكم اكتر والله شباب فاروس شباب فولاذي بجد “.
تامر حسني يقبل إحدى معجباته
وفي مشهد مؤثر وكعادة تامر حسني الإنسانية ظهر في أحضان إحدى معجباته الصغيرات وهي تبكي بجانبه على المسرح، معربة عن سعادتها البالغة في رؤيته، وبدأ في تقبيل الفتاة من رأسها كي يهدئها.
تامر حسني نجم الإنسانية
الجدير بالذكر، أنه اشتهر الفنان تامر حسني بمصطلح «نجم الإنسانية» بسبب كثرة أعماله التي تعكس مدى حرصه على احترام جمهوره ومحبيه، وكان أخر أعماله التي لقت دهشة وإعجاب الجمهور بتامر حسني وحصد منها على عديد من الإشادات وشهدت اقبال واسع من قبل رواد السوشيال ميديا هو تقبيل يد طفل في إحدى حفلاته بالإسكندرية.
تامر حسني يقبل يد طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة بحفله بالإسكندرية
اقترب طفل من تامر حسني في حفله الأخير بكلية تجارة جامعة الإسكندرية من المسرح ليحرص تامر بدوره على التقاط صورة تذكارية بصحبته أثناء غناءه أغنية "نور عينى"، وفاجأ الطفل تامر ببراءته باقدامه على تقبيل يده بمنتهى البراءه ليسرع تامر حسني ويقبل يد الطفل هو الآخر قبل تكرار الأمر بعد ذلك من قبل الطفل وبنفس رد الفعل من تامر، وذلك وسط تصفيق من الحضور واشادة برد فعل تامرحسني بجبر خاطر الطفل بسرعة شديدة مثلما يظهر خلال الفيديو.
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