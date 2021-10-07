كواليس حفل تامر حسني بجامعة فاروس..«يُقبل إحدى معجباته»

/654845/كواليس-حفل-تامر-حسني-بجامعة-فاروسيقبل-إحدى-معجباته

تألق نجم الجيل تامر حسني بإحدى حفلاته ضمن حفلات الجامعات المصرية التي يحييها خلال تلك الفترة، كان منهم جامعة فاروس التي شهدت حضور عدد كبير من الجمهور مساء أمس الأربعاء.

دوت الخليج يرصد كواليس حفل تامر حسني في حفل جامعة فاروس

تامر حسني يعرب عن سعادته بحفل جامعة فاروس

وشارك تامر حسني الجمهور مجموعة صور من داخل الحفل عكست حالة الفرحة والسعادة التي حلت على طلاب الجامعة والحاضرين بتألق نجم الجيل.

وعلق تامر حسني على هذا الحدث من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فكتب: “مسك ختام حفلات الإسكندرية العظيمة بأهلها في جامعه فاروس الكبيرة ، شكراً لكل الحضور الغالي الكريم و مليون مبروك لكل الخريجين يا رب مستقبل مشرق لكم و نجاح دائم شكراً لمحبتكم الغالية ، انا بحبكم اكتر والله شباب فاروس شباب فولاذي بجد “.

تامر حسني يقبل إحدى معجباته

وفي مشهد مؤثر وكعادة تامر حسني الإنسانية ظهر في أحضان إحدى معجباته الصغيرات وهي تبكي بجانبه على المسرح، معربة عن سعادتها البالغة في رؤيته، وبدأ في تقبيل الفتاة من رأسها كي يهدئها.