السبت المقبل..فريق بلاك تيما يفتتح موسم الخريف بحفل في ساقية الصاوي

/654848/السبت-المقبلفريق-بلاك-تيما-يفتتح-موسم-الخريف-بحفل-في-ساقية-الصاوي

يستعد فريق بلاك تيما لتألق بحفل غنائي جديد على مسرح ساقية الصاوي، وذلك في يوم السبت الموافق 9 من شهر أكتوبر الحالي في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة النهر.

دوت الخليج يرصد موعد حفل بلاك تيما

وتقدم الفرقة خلال الحفل باقة من أفضل أغانيها المحببة للجمهور منها: "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعني" و"أخبار أهرام جمهورية" مع إعادة توزيع مجموعة من أغنياتها المعروفة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

فريق بلاك تيما

هذا ونال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الاوسط ، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.

معلومات حول فريق بلاك تيما

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ومحمد عبده ، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الاماكن الثقافية فى مصر.

مسرح ساقية الصاوي للعرائس يحيي حفل أم كلثوم

يستعد مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوى لإحياء حفلاً غنائيًا للفنانة القديرة الراحلة أم كلثوم، وذلك في يوم الخميس الموافق 7 من شهر أكتوبر.

وتقدم الفرقة خلال الحفل عدد كبير من أغانى كوكب الشرق منها "هذه ليلتى"و"عودت عينى"، وذلك خلال حفلتين متتاليتين على أن تبدأ الحفلة الأولى فى الـ 6 مساء، والحفلة الثانية فى الـ 8 مساء، وذلك مع أخذ جميع الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.