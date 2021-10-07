فيديو- وليد طوغان يتحدث عن أهمية حرب أكتوبر للأجيال الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى وليد طوغان، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، أنه لا يوجد عمل فنى قدم ملامح حرب أكتوبر الحقيقية حتى الآن، موضحا أن أمامنا أزمنة طويلة لإظهار ما حدث فى تلك الحرب التى كانت كبيرة بكل المقاييس.





رأى طوغان خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن فيلم الممر هو بداية الأفلام الحقيقية التى بدأت "تشد" المواطن المصرى، وتوضح كيف كانت الروح العسكرية، ثم جاء مسلسل "الاختيار"، وهو ما تقصد به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم محتوى حقيقى لمواكبة التحديات الكبيرة التى تمر بها الدولة، خصوصا وأن مصر تعرضت خلال السنوات الماضية لكم هائل من المؤامرات ويجب إيصالها إلى الجيل الجديد بطريقتهم.



وتابع الكاتب أن المسؤولية المجتمعية تعنى أن الدولة مسؤولة عن التزاماتها تجاه المواطن وفى المقابل أن يكون المواطن ملتزما بشرح للأجيال الجديدة ما الذى حدث فى أكتوبر وكيف غيرت الدولة المصرية خريطة الشرق الأوسط بهزيمة العدو.

وشدد على أن مصر نفذت عبور ثانى فى سيناء وذلك عبر التنمية التى تحدث لأول مرة فى تاريخها بالأرقام، إذ أن هناك 700 مليار لتنمية المنطقة واستزراع نصف مليون فدان وعمل مدن جديدة، وهو تخطيط تم فى 7 سنوات.