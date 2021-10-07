/654849/لسوء-سمعتها-كواليس-مقتل-فتاة-على-يد-والدها-وشقيقها-في-الصف

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، اليوم الخميس، كواليس مقتل فتاة على يد والدها بمعاونة شقيقها حيث وجها لها عدة طعنات بسلاح أبيض«سكين»، بسبب سوء سمعتها وشكهما في سلوكها في منطقة الصف بالجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كواليس قتل فتاة على يد والدها وشقيقها في الجيزة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، يفيد بتلقيه بلاغًا من المواطنين بوقوع جريمة قتل بقرية عرب الحصار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة.

طعنات متفرقة بجميع أنحاء جسدها

وبالفحص أتضح العثور على جثة فتاة عشرينية بها آثار طعنات متفرقة بجميع أنحاء جسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات اللازمة أتضح أن وراء ارتكاب الجريمة والدها وشقيقها بسبب سوء سمعتها وسط أهالي القرية.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة نجح رجال المباحث في ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق اخر نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في ضبط شقيقين، تسببا في إصابة جارهما بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، بسبب رفضه رد مبلغ اقترضه من أحدهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهما.

تفاصيل الواقعة

وأشارت المعلومات والتحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية تحت إشراف العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن مركز شرطة أبو النمرس تلقى بلاغا من موظف بالمعاش، مفاده اتهامه لشقيقين، بالتسبب في إصابة نجله 27 سنة، «ترزي»، بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، واضطراب في الوعي.

وبيّنت التحريات أن المجني عليه اقترض مبلغ «2000 جنيه» من أحد الشقيقين، ورفض ردها، فتعديا عليه، وتسببا في إصابته بعدما تشاجرا معه، ونُقل المجني عليه إلى المستشفى، لتلقي العلاج، بينما نجحت الشرطة من القبض علي المتهمين.

وبمواجهة المتهمين بما نتجة عنه التحريات وأقوال والد المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، بسبب رفض المجني عليه رد مبلغ 2000 جنيه اقترضها من أحدهما، وعندما طالباه بمبلغ الدين حدثت بينهم مشادة كلامية وتحولت لمشاجرة، وتعديا خلالها عليه.