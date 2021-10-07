/654850/قعدة-مزاج-مقتل-شاب-على-يد-صديقة-بزجاجة-في-أرض-اللواء

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الخميس، ملابسات مقتل شاب أفريقي على يد صديقه في منطقة أرض اللواء.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ملابسات مقتل شاب على يد صديقة في أرض اللواء

طعنة في البطن

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ للأجهزة الأمنية في الجيزة، من المستشفى العام أفاد بوصول شاب جثة هامدة نتيجة إصابته بجرح طعني في منطقة البطن، وعلى الفور وجه مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.

وصلة مزاج

كما أتضح من تحريات رجال مباحث الجيزة، أنه خلال وصلة مزاح بين المجني عليه وصديقه قام على أثرها الأخير بطعن صديقه بواسطة زجاجة لقى مصرعها بسببها.

وبعد تقنين الاجراءات اللازمة، تم القبض على المتهم، وبسؤال والدة الضحية أيدت ما جاء في التحريات.

وتم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، اليوم الخميس، كواليس مقتل فتاة على يد والدها بمعاونة شقيقها حيث وجها لها عدة طعنات بسلاح أبيض«سكين»، بسبب سوء سمعتها وشكهما في سلوكها في منطقة الصف بالجيزة.

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، يفيد بتلقيه بلاغًا من المواطنين بوقوع جريمة قتل بقرية عرب الحصار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة.

طعنات متفرقة بجميع أنحاء جسدها

وبالفحص أتضح العثور على جثة فتاة عشرينية بها آثار طعنات متفرقة بجميع أنحاء جسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات اللازمة أتضح أن وراء ارتكاب الجريمة والدها وشقيقها بسبب سوء سمعتها وسط أهالي القرية.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة نجح رجال المباحث في ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.