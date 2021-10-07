/654851/محمد-حماقي-يتصدر-التريند-بعد-طرح-ألبومه-الجديد-يا-فاتني

طرح الفنان المتألق محمد حماقي مساء أمس الأربعاء ألبومه الجديد «يا فاتني» وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ولاقت أغنيات الألبوم تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور ما جعله يتصدر محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ألبوم محمد حماقي الجديد

محمد حماقي يحتفل بألبوم «يا فاتني» على برج خليفة

واحتفل محمد حماقي بإطلاق ألبومه الجديد "يا فاتني" على موقع يوتيوب، من خلال ظهور صورته على برج خليفة مرفقا ببعض المقاطع القصيرة من أغنيات ألبومه "يا فاتنّي"، وعرض بعض أسماء أغنياته.

ويحتوي الألبوم على 15 أغنية، طرح منهم في البداية 5 أغنيات، الأولى "زيها مين" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وبعدها طرح "لو هتسيب" وهي ثاني أغنيات الألبوم من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور، وبعدها طرح "تك" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج توما، وبعدها طرح "طالع موضة" كلمات تامر حسين، توزيع أحمد ابراهيم، الحان تامر علي، ماستر طارق مدكور، وأخرهم "عرض مستمر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس حاتم عبد العزيز.

محمد حماقي يفتتح حفل متحف الحضارات بأغنبة «نفسي أبقى جنبوا»

من ناحية أخرى، أحيا محمد حماقي أول حفل يقام بمتحف الحضارة بالفسطاط عقب إفتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واستقباله لموكب المومياوات من ملوك وملكات الحضارة المصرية القديمة التي تم نقلها في مسيرة عالمية من المتحف المصري.

وافتتح حماقي حفل متحف الحضارات بأغنية نفسي أبقي جنبوا، وسط هتافات وصيحات من المعجبين، وحرص حماقي على تحية الحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، موجها كلمة للحضور أعرب فيها علي فخره بوجوده داخل مكان عظيم مثل المتحف القومي للحضارة المصرية ووجه الشكر لكل القائمين على هذا السرح الضخم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بالتطوير وان هذه هي المكانه التي تستحقها مصر.

كلمة محمد حماقي للرئيس السيسي

كما وجه حماقي كلمة الشكر مرة أخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الحفل مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس في كل المجالات وليس محتف الحضارات فقط وأننا بالفعل لمسنا التغيير والنهضة التي تشهدها مصر واهدي أغنيتي "ام الدنيا" و "طبعا قادرين نعلمها" له و لكل وطني يسانده في بناء وتطوير مصر.