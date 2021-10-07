النائبة غادة على بـ«ندوة دوت الخليج»:هنرد على «مفيش فلوس» بالتفكير خارج الصندوق والرقابة الصارمة على الحكومة..و«هنسمع للمستثمرين حتى لا يتم استقطابهم للخارج»..«الجزء الأول»

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تحدثت د. غادة على، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مبررات وأسباب انتقالها من لجنة الشباب والرياضة للجنة الشئون الإقتصادية مع انطلاقة دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، مؤكدا على أنها خطوة من أجل وفائها لبرنامجها الانتخابى الذى استهدف عنصره الأول الشباب، والتغلب على إشكاليات ذات صلة بمنظومة الشباب والرياضة، وأيضا مراكز الشباب، فيما العنصر الثانى متماس مع التمكين الإقتصادى للشباب أيضا، وبالتالى لابد من العمل على هذا الإطار خلال الفترة المقبلة، وفاءا للبرنامج الانتخابى الذى تم القسم عليه من أجل تطبيقه وتنفيذه أمام المواطنين.

دوت الخليج

حديث د. غادة على جاء بندوة حوارية موسعة لـ«موقع دوت الخليج» برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، والتى أدارها الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، مؤكدة على أنها لديها العديد من الطموحات التشريعية والرقابية بلجنة الشئون الإقتصادية مثلما عملت فى لجنة الشباب والرياضة بدور الانعقاد الأول، مشيرة إلى أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب يتنافسون فيما بينهم من أجل تنفيذ برامجهم الانتخابية التى أقسموا عليها مع انطلاق الفصل التشريعى الثانى، مشيرة إلى أن البعض كان يتحدث عن أجازة برلمانية للمجلس طوال الفترة الماضة ونواب التنسيقية كانوا يسابقون الزمن من أجل إنهاء الملفات ذات الصلة بدور الانعقاد الأول حتى يتم البدء فى دور الانعقاد الثانى بمهام وأهداف جديدة تفيد الوطن والمواطن.

الانتقال للجنة الإقتصادية وفاءًا للقسم وتنفيذًا للبرنامج الانتخابى

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن انطلاقة دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب تضمنت مناقشات ذات صلة بتغليظ العقوبات على المتنمرين على ذوى الاحتياجات الخاصة، وهى رسالة من المجلس بأنه مع جميع فئات المجتمع ومهموم بجميع فئاته، مثلما تم فى دور الانعقاد الأول والبدء بتعديلات قانون أسر الشهداء، وهو أمر يؤكد أن مجلس النواب يدرك القيم فى المجتمع ومتماس مع أوجاع الشعب بدون تمييز، ورسالة مهمة لمناصرة الضعفاء وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة حيث أن نواب الشعب هم صوت الشعب دائما.

الدكتورة غادة على أكدت على أن مجلس النواب وافق على رغبتها الخاص بالإنتقال للجنة الشئون الإقتصادية، مشيرة إلى أنها فى الأساس كانت بلجنة الشباب والرياضة بدور الانعقاد الأول وفق محددات وأهداف برنامجها الانتخابية الداعم بشكل مباشر للشباب وخاصة ملفات ذات الصلة بمراكز الشباب والرياضة والتى تم وضعها فى البرلنامج الانتخابى وفق برنامج زمنى محدد ومن ثم مع الانتهاء منه لابد من الانتقال لإطار أخر حيث أنها هى أستاذه جامعية وتلتزم كثيرا بالإطار الأكاديميى، ومن ثم طوال دور الانعقاد الأول تم العمل مع لجنة الشباب والرياضة والتى تضم العديد من الكوادر المتناغمة والكفاءات الكبيرة مع تعاون أكبر من وزارة الشباب والرياضة، وبالتالى كانت إشكاليات مراكز الشباب والرياضة كبيرة وتم التوافق مع الحكومة على خطة زمنية محددة لكل هذه الإشكاليات وسط إطار ملزم للحكومة بشأن حل هذه الإشكاليات وهو أمر تحقق فى العديد من المراكز التى تم العمل بشأنه.

حققنا إنجازات بشباب النواب بعمل خريطة زمنية لحل إشكاليات المراكز

ولفتت إلى أن ملف أخر تم العمل عليه كانت متعلق بالأراضى الخاصة بمراكز الشباب وطرق الاستبدال الخاصة بالأراضى، حيث كانت طلبات كثيرة بشأن توفير أراضى لمراكز الشباب من جانب جهات أخرى فى الدولة بمعنى أن جهات أخرى فى الدولة لديها أراضى غير مستغلة ويتم تقديم طلبات من النواب من أجل استغلال مساحات من هذه الأراضى لصالح مراكز الشباب وخاصة التى كانت داخل الأحوزة العمرانية والسكنية وهو أمر كان يمثل إشكالية كبيرة بين الجهات وبعضها البعض وكان يحتاج لتدخل تشريعى ملزم وهو ما تم العمل بشأنه من جانب تنسيقية شباب الأحزاب وتقديم مشروع القانون الخاص بذلك، مؤكدة على أن هذه المحاور كانت إطارات فعاله فى برنامجه الانتخابى ومن ثم مع انتهاء دور الانعقاد الأول رؤي ضرورة التفكير فى إطار أخر من البرنامج الانتخابى للعمل على تحقيقه ومن ثم كان الانتقال للجنة الشئون الإقتصادية.

وأكدت على شكرها لكل نواب لجنة الشباب والرياضة وأيضا لوزارة الشباب على التعاون والتنسيق بشأن تحقيق أهدافها وتطلعاتها بشأن الشباب، مؤكدة على أنه قبل أن تكون نائبه فهى لديها احتكاك كبير بالشباب كأستاذه جامعية وأيضا كمستشار لوزير الشباب والرياضة للمشروعات الصغير، ومع خبرتها الإقتصادية كأستاذه جامعية لإدارة مخاطر المؤسسات المالية رأت أن تعمل على تنفيذ محور التمكين الإقتصادى للشباب من خلال اللجنة الإقتصادية خاصة أن مدة الدورة البرلمانية بحاجة إلى مراجعة دائما من أجل العمل على تنفيذ المحاور التى تضمنها البرنامج الانتخابى قائلة:"آن الآوان أن يتم الاستثمار والاستفادة من خبرتى الإقتصادة بمجلس النواب".

إشكاليات أراضى مراكز الشباب ستحل بمشروع قانون تقدمت به

وتحدث أيضا د. غادة على عن طموحاتها باللجنة الإقتصادية، مؤكدة على أنها هى لجنة ثرية بالموضوعات ولا تمس وزارة بعينها ولكن تمس المجموعة الإقتصادية وقطاع الإقتصاد ككل و كل ما يتعلق بالإقتصاد ومشاكل الشباب فى الإقتصاد المصرى، بجانب الموضوع الأهم المتعلق بالمستثمرين والتحديات التى تواجهم سواء بالداخل أو الخارج من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، خاصة من يتم استقطابهم للخارج بسب بعض التعقيدات المنظومة التنفيذية والتشريعية، مشيرة إلى أن الشباب المقبل على الاستثمار لا يجوز التفريط وفق هذا الشكل، مؤكدة على أنه وفق ذلك لديها طموحات بشأن قانون التأمين الموحد وقانون الاستثمار وأيضا الملف الخاص بنقابة التجاريين.

وبشأن مواجهتها للإشكاليات الخاصة بأعمال التطوير التى ترد الحكومة بشأنها دائما بالمقهولة الشهيرة«مفيش فلوس» أكدت على إدارة المخاطر تتطلب مواجهة العجز ما هو متوافر من إمكانيات مع التفكير خارج الصندوة وحل إشكاليات تضارب التشريعات، مؤكدة على أنه لن تطالب الدولة بأكثر من مواردها ولكنه سيتم تفعيل الدور الرقابى مع تفكير خارج الصندوق، مشيرة إلى أنه من أجل أن نكون أمام بيئة استثمار مختلفة وجيدة فى مصر لابد أن يتم الجلوس بشكل مستمر مع المستثمرين قائلة:" نسمع للمستمر والشباب المصرى المقبل على الاستثمار وقياس الأثر التشريعى لكل التشريعات التى صدرت خاصة أن المرحلة تحتاج دائما للتحديث والتجديد فى ضوء الجمهورية الجديدة ..والحوار مع أصحاب الشأن يقصر الطريق للنجاح".

وأكدت أيضا على أن التوعية بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضرورة مهمة أيضا حيث أن الكثير من الجهود تتم من الدولة ولكن الشباب لا يزال الأمر من جانبه غير محقق للأهداف الأساسية من التسهيلات المتاحة بجابن تغير ثاقة الشباب بشأن المشروعات وتحدياتها ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسير برؤية أيضا جيدة بشأن تطوير ملف قطاع الأعمال من أجل الصالح العام وبما يخدم منظومة الإصلاح.

قانون التأمين الموحد من أولوياتى والحوار مع المستثمرين

ولفتت إلى أنه كنائبة تمثيل دائما للعمل التشريعى والرقابى ثم الخدمى، حيث أنه بالتشريع والرقابة يستطيع أن نحقق خدمات عامة وإطارات فعالة تخدم الجميع وليس فئات بعينها أو أفراد بعينها، مشيرا إلى أن كل نائب يحدد هذه الفلسفة وفق التحديات التى يواجهها سواء على مستوى الدالئرة التى يمثلها أو وفق تحديات أخرى لها علاقة بتخصصه أو برنامجه الانتخابى الذى أقسم على تنفيذه.