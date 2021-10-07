/654853/بنزيما-يقود-تشكيل-فرنسا-المتوقع-لمواجهة-بلجيكا-في-نصف-نهائي-الأمم-الأوروبية

يستعد المنتخب الفرنسي اليوم لمواجهة نظيرة البلجيكي في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة إلا الربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويقود مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما التشكيل المتوقع لمنتخب الديوك الفرنسي في مواجهة المنتخب البلجيكي.

ومن المتوقع أن يبدأ ديدية ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي هذة المواجهة بالتشكيل التالي :

في حراسة المرمى:- هوجو لوريس

في خط الدفاع: كيمبيمبي - رافاييل فاران - جوليس كوندي

في خط الوسط: تيو هيرنانديز - أدريان رابيو - بول بوجبا - ليو دوبوا.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيما.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium" الناقل الحصري لبطولة دوري الأمم الأوربي.

قائمة المنتخب الفرنسي:

حراسة المرمى: لوريس، كوستل، ماينان.

الدفاع: ديني، دوبوا، كيمبيمبي، كوندي، أوباميكانو، فاران، بافردو، ثيو هرنانديز .

الوسط: بوجبا، رابيو، تشواميني، فيريتو، جيندوزي ،.

الهجوم: بنزيما، موسى ديابي، جريزمان، وسام بن يدر، مارسيال، مبابي.

نتيجة مباراة إيطاليا وأسبانيا

سجل فيران توريس الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

تلقي الدولي الإيطالي بونوتشي قائد منتخب الأوروز، بطاقة حمراء في المباراة، بعد تلقية بطاقتي صفراء في الشوط الأول، ليزيد من مخاوف المنتخب الإيطالي.

نجح لورينزو بيلجريني مهاجم المنتخب الإيطالي من تسجيل هدف تقليص الفارق لفريق بلاده، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، من خلال هجمة مرتده من فريدريك كييزا بعد ركنيه على فريقه، وينفرد من الدفاع الإسباني، ويهديها لزميله بليجريني ويسكنها الشباك.

تشكيل المنتخب الإيطالي في المباراة:

في حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: إيمرسون – ليوناردو بونوتشي – باستوني – لورينزو

الوسط: فيراتي – جورجينيو – باريلا

الهجوم: لورينزو إنسيني – فيديركو كييزا – برنارديتشي

تشكيل المنتخب الإسباني في المباراة:

حارس المرمى: سيمون

الدفاع: سيرجيو ريجليون – إيمريك لابورت – باو توريس – سيزار أزبيلكويتا

خط الوسط: خافي – سيرجيو بوسكيتس – كوكي

الهجوم: ميكيل أويارزابال – بابلو سارابيا – فيران توريس.