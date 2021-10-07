رشا اسحق: نصر أكتوبر أعطى درسًا للعالم بأن مصر قادرة على تغيير أي وضع لا تقبله

/654855/رشا-اسحق-نصر-أكتوبر-أعطى-درسا-للعالم-بأن-مصر-قادرة-على-تغيير-أي-وضع-لا-تقبله

هنأت النائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ والقيادية بحزب حماة الوطن ، الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بالذكرى الـ 48 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

دوت الخليج

ما أكدت " رشا إسحاق " ، أن نصر حرب السادس من أكتوبر تعد درسًا للعالم أجمع بأن مصر قادرة على إعادة تغير أى وضع لا ترضى عنه أو تقبله فتفرض على الجميع احترام إرادتها وتثبت أن الحفاظ على الأرض وحماية الحدود والتراب الوطنى هو واجب مُقدس تستطيع مصر بجيشها وشعبها الوطنى الحر القيام به على أكمل وجه مهما كانت التضحيات، مُوجهًا التحية لشهداء الوطن على مر العصور، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن واستقراره .

هذا وأدان حزب حماة الوطن، العملية الإجرامية التي راح ضحيتها شهداء الواجب، الذين استشهدوا اليوم أثناء تأدية الواجب الوطني بمواجهة الجماعات الإجرامية بالإسماعيلية.حماة الوطن ينعي شهداء الواجب من الشرطة

ونعى الحزب شهداء الواجب الذين سيسجل أسمائهم بأحرف من نور في سجل المجد، تاركين الفخر والعزة لأسرهم، بعد ما اختاروا التضحية بأرواحهم، من أجل الدفاع عن وطنهم، لينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

حماة الوطن: رجال الشرطة تحملوا الكثير من أجل هذا الوطن

وأكد حزب حماة الوطن، أن رجال الشرطة تحملوا الكثير من أجل هذا الوطن وللحفاظ عليه من المؤامرات التي تحيط به من الكيانات والتنظيمات الإرهابية والاجراميه

وأضاف الحزب:” قوات الشرطة هي العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية المصرية وتتحمل بكل وطنية وشرف حماية ومواجهة الجماعات الاجرامية”.

هذا وكانت النيابة العامة، قد أصدرت بيان بشأن واقعة تبادل إطلاق النار بالإسماعيلية، وقالت:”

وقالت النيابة العامة:" حيث كانت قد تلقت «النيابة العامة»، اليوم الأربعاء، إشارة باستشهادِ ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخريْن من قواتها خلالَ مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهم سبَق إِصدارُ إذن من «النيابة العامة» بضبطه، ووفاته خلالها، فأمر «المستشار النائب العام» بالتحقيق العاجل في الواقعة”.