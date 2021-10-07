/654856/بلجيكا-بالقوة-الضاربة-أمام-فرنسا-في-نصف-نهائي-الأمم-الأوروبية

يستعد المنتخب البلجيكي لمواجهة نظيرة الفرنسي في مواجهة قوية ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوربية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة إلا الربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.ويتسلح المنتخب البلجيكي في مواجهة اليوم بالقوة الضاربة أمام منتخب الديوك الفرنسي حيث ضمت قائمة المنتخب البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الأسباني وروميلو لوكاكو مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي ودي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي هذة المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي : كورتوا

خط الدفاع : توبي ألديرفيريلد – ديناير – بوياتا – سايليماكرز

خط الوسط : كيفين دي بروين – كاراسكو – فيتسيل

خط الهجوم: إيدين هازارد – لوكاكو – تروسارد.

وضمت قائمة المنتخب البلجيكي كلاً من:

قائمة بلجيكا

في حراسة المرمى: كاستيلز ، كورتوا ، مينيوليه ، سيلز.

في الدفاع : ألدرفيلد ، فيرتونخين، بوياتا ، كاستاجاني ، مونير ، دينيار.

خط الوسط: دي بروين ، ديندونكر ، تيلمانز ، فاناكين ، فيتسل ، ثورجان هازارد ، ساليميكرس ، كاراسكو.

في الهجوم : دي كيتيلاري ، إيدين هازارد ، لوكباكيو ، تروسارد ، باتشواي ، لوكاكو.

نتيجة مباراة إيطاليا وأسبانيا

سجل فيران توريس الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

تلقي الدولي الإيطالي بونوتشي قائد منتخب الأوروز، بطاقة حمراء في المباراة، بعد تلقية بطاقتي صفراء في الشوط الأول، ليزيد من مخاوف المنتخب الإيطالي.

نجح لورينزو بيلجريني مهاجم المنتخب الإيطالي من تسجيل هدف تقليص الفارق لفريق بلاده، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، من خلال هجمة مرتده من فريدريك كييزا بعد ركنيه على فريقه، وينفرد من الدفاع الإسباني، ويهديها لزميله بليجريني ويسكنها الشباك.

تشكيل المنتخب الإيطالي في المباراة:

في حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: إيمرسون – ليوناردو بونوتشي – باستوني – لورينزو

الوسط: فيراتي – جورجينيو – باريلا

الهجوم: لورينزو إنسيني – فيديركو كييزا – برنارديتشي

تشكيل المنتخب الإسباني في المباراة:

حارس المرمى: سيمون

الدفاع: سيرجيو ريجليون – إيمريك لابورت – باو توريس – سيزار أزبيلكويتا

خط الوسط: خافي – سيرجيو بوسكيتس – كوكي

الهجوم: ميكيل أويارزابال – بابلو سارابيا – فيران توريس.