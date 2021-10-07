مائل للحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة أولًا بأول وذلك لتحديد الوقت المناسب للخروج، وارتداء ما هو مناسب للجو.

دوت الخليج

توقعات حالة الأرصاد الجوية اليوم

ووفقًا لما أكدت عليه هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تستمر الشبورة المائية فى الصباح.

وكما أشارت هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المرتقب أن تكون حالة الطقس اليوم معتدلة على معظم السواحل الشمالية، مائلة للحرارة فى القاهرة الكبرى وأيضًا الوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس.. ملائم للحرارة اليوم

ويكون الطقس فى مصر لطيفًا على كافة الأنحاء ليلاً.

بينما يكون البحر المتوسط معتدلاً وارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، بينما يكون البحر الأحمر بين المعتدل والمضطرب. هذا وتنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

هذا وتتوقع الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم مستقرة مثل طقس الأمس عند 30 للعظمي، والصغري 20ْ.

بينما تستقر درجة الحرارة في الإسكندرية عند 27ْ للعظمي، والصغري 21ْ، وتستمر درجة الحرارة الأعلي فى مصر اليوم 36 درجة فى إدفو ويليها 35 درجة فى أسوان.