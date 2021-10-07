/654859/ياسمين-صبري-تعلن-دخولها-مجال-التأليف-موهبة-كنت-أجهلها

كشفت الفنانة ياسمين صبري لأول مرة عن دخولها عالم التأليف والكتابة، وذلك بعدما وجدت أنها لا تستطع إظهار موهبتها في التمثيل بسبب السيناريوهات المألوفة الأمر الذي جعلها تمتنع عن التمثيل العام الماضي.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات ياسمين صبري عن مسلسلها الرمضاني الجديد

ياسمين صبري تكشف سبب امتناعها عن رمضان العام الماضي

وقالت في حوار لمجلة BAZAAR كاشفة عن سبب امتناعها عن التمثيل العام الماضي: «لا يمكنني وصف تجربتي بأنها ناجحة جدًا، فقد بدأت أصدق ما يشاع عني كمجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية، فشاركت في أعمال تلفزيونية دون تركيز على التفاصيل لاقتناعي بأن الجمهور سيتابعني بكل الأحوال فلم أبذل أي جهد يذكر»

تابعت: «أمتلك موهبة لا يستهان بها فأنا فنانة وأتمتع بموهبة التمثيل إلا أنني لم أتمكن من إيجاد نص فني جيد، وهذا ما دفعني للامتناع عن التمثيل العام الماضي».

ياسمين صبري تخوض أولى تجربتها الكتابية في مسلسلها الرمضاني 2022

وأعلنت ياسمين صبري قرارها لخوض تجربة التأليف للعمل على سيناريو قوي يبرز موهبتها، فقالت: “ «يجذب الموسم الرمضاني شريحة واسعة من الجمهور في الشرق الأوسط مثل بطولة دوري أبطال أوروبا، وأنشغل حاليا في تأليف مسلسلي الجديد، وسأستخدم مخيلتي في كتابة قصة من حياتنا الواقعية غنية بالأحداث الحقيقية التي يمكن أن نتعرض لها جميعنا»، مشيرة إلى أن النص هو ما يوجه المسلسل للنجاح.

وأضافت: “اتخذت قراري بعدم المشاركة في أي عمل فني لا يعتمد على قصة مميزة، لذ أعمل على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من الكتّاب منذ مايو، والتأليف موهبة فنية لديّ كنت أجهل وجودها».

تصوير مسلسل حلم ليال لياسمين صبري

خلت ياسمين صبري في معسكر مغلق لبدء تحضيرات مسلسل جديد بعنوان «حلم ليال» كاسم مبدئي له، وتتعاو به مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.

أخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري الرمضانية مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.