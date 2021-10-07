تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات ٢٠٢١

ويرصد دوت الخليجتردد قناة أون تايم سبورت نايل سات ٢٠٢١:

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قائمة المنتخب

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

ويعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا مصغرا، اليوم الاثنين، مع بدء التجمع الدولي بشكل رسمي، وذلك قبل مران الفريق، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم 2022 بقطر.

غيابات المنتخب

شهدت قائمة منتخب مصر لمواهتي ليبيا، علي العديد من الغيابات، بالرغم من إمكانية معظم الغيابات في الحضور والمشاركة، والتي ياتي على رأسهم مهاجم النادي الأهلي محمد شريف وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة.

نتيجة مباراة مصر وليبريا

حقق المنتخب المصري الأول الفوز على منتخب ليبيريا بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ودي جمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

سجل الدولي المصري محمد شريف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الصامنة والخمسون من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليسار قابلها باهر المحمدي برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات ردت من القائم الأيسر ليجدها محمد شريف وحيد أمام المرمى الخالي والضي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة للشباك.

وجاء بالهدف الثاني محمد شريف في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، من خلال تسديدة من عبد الله السعيد ردت من الدفاع ووصلت إلى محمد شريف داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة سكنت الشباك.