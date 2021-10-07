/654862/حملت-منه-سفاحا-وألقيا-رضيعتهما-في-النيل-تفاصيل-حبس-سنة-لشاب-وخطيبته-في-المعادي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مساء أمس، المتهم «جابر.ح» و«دينا .ا»، بالحبس سنة مع الشغل بتهمة قتل ابنتهما الرضيعة بإلقائها في نهر النيل بالمعادي.

دوت الخليج

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محي الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

أمر الإحالة للمتهمين

وأسند أمر الإحالة للمتهمين أنه خلال يوم 29 ديسمبر 2020 بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، وأثناء كون المتهمة الثانية طفلة جاوزت من العمر 15 عاماً ولم تبلغ 18 عامًا وقت ارتكابها للواقعة- قتلا ابنتهما المجني عليها حديثة الولادة عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على ذلك كشف افتضاح أمر حمل المتهمة الثانية للمتهم سفاحا وكذا عدم قدرتهما على الإنفاق عليها.

ونفاذاً لمخططها الإجرامي وفور تنفس المجني عليها أنفاسها الأولى توجها لمكان غير مطروق وألقيا برضيعتها حية على حافة مجري نهر النيل تاركين إياها لتلقى مصيرها جوعاً وغرقاً ونهشاً من الحيوانات قاصدين من ذلك إزهاق روحها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

الشاهد الأول في الواقعة

وأوضح الشاهد الأول كريم حي الدين 36 سنة موظف بمكتب صحة طرة، أنه في ظهر يوم 13يناير2021، وأثناء قيامه بالصيد على كورنيش نهر النيل أبصر جثمان المجني عليها الرضيعة طافية على مياه راكده بجوار النهر فأبلغ النجدة وحال انتشال الجثمان أبصرها في حالة تحلل.

معاون مباحث قسم شرطة المعادي

كما شهد أيضًا رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المعادي، أنه بإجراء التحريات اللازمة للواقعة توصل إلى أن الطفلة الرضيعة هي ابنة المتهمين إثر علاقة آثمة بينهما خلال فترة خطبتهما، وقاما بإخفاء أمر حمل المتهمة الثانية على أهليتهما طوال تلك الفترة، وبتاريخ 39 ديسمبر 2020 أنجبت المتهمة طفلتها على قيد الحياة وفي مساء اليوم نفسه وخلال استقلالهما لإحدى السيارات طلبا من السائق التوقف على كورنيش النيل واتفقا على التخلص من الطفلة فقام المتهم الأول بإلقاء الطفلة على حافة نهر النيل بقصد التخلص منها حتي لا يفتضح أمر إنجابهما للمجني عليها سفاحاً.