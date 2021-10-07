/654863/أحمد-خالد-صالح-ينضم-لأبطال-مسلسل-الغرفة-207-بجانب-فراج

انضم الفنان أحمد خالد صلاح لأبطال مسلسل «الغرفة 207» الذي إنطلق تصوير العمل خلال تلك الفترة ترقبا لطرحة قريبا على منصة شاهد الإلكتورنية بعد الإنتهاء من تصويره.

دوت الخليج يرصد أحدث المنضمين لمسلسل «الغرفة 207»

تدور أحداث مسلسل «الغرفة 207» في ستينات القرن الماضي، حول غرفة في فندق تحمل رقم 207 ويحدث بها أهوال مرعبة ولا يستطيع النجاة منها إلا قليلين.

ويقدم محمد فراج خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة كعادته من المقرر أن تبهر جميع محبيها، ويدور «الغرفة 207» في قالب من الرعب والإثارة والغموض ومأخوذة عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.

أبطال مسلسل الغرفة 207

ويضم مسلسل «الغرفة 207» عديدا من النجوم منهم الفنان محمد فراج الذي يجسد دور البطولة وتشاركه ريهام عبد الغفور وناردين فرج التي يتعاون معها محمد فراج في عمل واحد لأول مرة.

أحمد خالد صالح يستمتع بنجاحات فيلم العارف

ويعرض للفنان أحمد خالد صالح خلال الفترة الحالية الذي حقق إيرادات ساحقة منذ بداية عرضه بالسينمات المصرية وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.