النائبة غادة على بـ«ندوة دوت الخليج»:«التنسيقية» وصلت للمواطن بـ«البساطة» و«وجودى وجولاتى بالواحات البحرية والصعيد والنوبة خير دليل»«الجزء الثانى»

/654866/النائبة-غادة-على-بـندوة-تحيا-مصرالتنسيقية-وصلت-للمواطن-بـالبساطة-ووجودى-وجولاتى-بالواحات-البحرية-والصعيد-والنوبة-خير-دليلالجزء-الثانى

تستعرض جهودها الميدانية طوال دور الانعقاد الأول وخاصة الواحات البحرية والصعيد

تحدثت د. غادة على عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،عن أدائها الميدانى طوال دور الانعقاد الأول والذى استهدف فى المقام الأول المناطق النائبة حيث الواحدات البحيرة والنوبة وأيضا صعيد مصر حيث محافظة قنا، وقدراتها كسيدة أن تحصل على ثقة الناخبين والتعامل معها بإرياحية حيث وصل الأمر لأن تجلس وسط المجالس العرفية بالصعيد وتتناقش وتتحاور بجانب اكتسابها ثقة سيدات الواحات البحرية واللاتى من الصعب إكتساب ثقتهم لكثير من العادات والتقاليد الخاصة بهم.

دوت الخليج

حديث د. غادة على جاء بندوة حوارية موسعة لـ«موقع دوت الخليج» برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، والتى أدارها الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، مؤكدة على أن مثل هذه التحركات فى ضوء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى تتعامل وفق مفهوم جديد للسياسة والتواجد بشكل حقيقى على الأرض ومن ثم كانت الفرصة الأفضل والأحسن فى أن يصلوا للمواطنين بسهوله وما ما تحقق فى الصعيد والواحات قائلة: قائلة:" أقسمنا قسم نحن نواب التنسيقية، بأن نمارس «السياسة بمفهوم جديد»، أى ننفذ ما نعد به، وهو ما يجعل المواطن يرجعله الثقة فى مجلس نوابه والدولة المصرية".

وتابعت النائبة غادة علي، حديثها:" رغبتي فى العمل بالمناطق النائية كان له أثر متعلق بالأمن القومي، ودراستي فى كلية الدفاع، واحتكاكي بالقادة العسكريين اكسبني قدرات أكبر، فالسياسة لم تعد مقتصرة على مؤيد ومعارض، بل تمتد لتشمل كل حاجة فى الدولة، بأن يمارسها فى كل مناحي الحياة، ولابد من التواجد فى وسط الناس".

المناطق النائية البعيدة عن العين تعرضت لظلم ومحتاجة أكون فى وسطهم

وأضافت النائبة غادة علي:" أثناء الانتخابات توجهت إلى الواحات البحرية لأني كنت مرشحة على قطاع الصعيد، ووقع اختياري على المناطق النائية البعيدة عن العين والتى تعرضت لظلم ومحتاجة أكون فى وسطهم".

واستكملت النائبة غادة علي، حديثها قائلة:" بعد الحادث الإرهابي الواحات البحرية اتوصمت وسُميت الحادثة بـ «حادث الواحات» وهو ما أثر على السياحة واقتصادها «الواحات» بشكل عام حتى أن الجانب المتعلق بـ «التمور» تأثر كثيرًا فهى بلد الـ 3 مليون نخلة، بالإضافة إلى أنها عانت من التشتت الإدارى وذلك ممثل أنها انتقلت بين 5 محافظات.

الواحات البحيرة أمن قومى وأنجزنا مشكلة معمل الآفات ..ونسعى لتنفيذ مشروع «تمور دوت الخليج»

واستكملت النائبة غادة علي، حديثها خلال ندوة دوت الخليج، قائلة:" الواحات تمثل أمننا القومي، إذ تتصل بـ ليبيا، ومواطنيها نقاط مضيئة، فهم وطنيين جدًا، وتمكنت من تحريك كتلتها الانتخابية، وقمنا بالتفاعل معهم والتحدث إليهم، وعندما وجدوا حرص من جانبنا على الاستجابة لمصالحهم ترسخ لديهم إحساس بأن نواب الشعب ساعين لتلبية مطالبهم".

وأشارت النائبة غادة علي، إلى مسألة علاج ثمار النخيل الذى هو مصدر الاقتصاد الأساسي فى منطقة الواحات، حيث قالت:" كان لديهم معمل للآفات، والذى يقوم بالقضاء على الآفة الموجودة فى النخيل بطريقة طبيعية، ولكني فوجئت بأنه مغلق منذ عام 2010، وهو ما دفعني بتقديم طلب لوزير الزراعة، وكانت هناك استجابة كبيرة من الوزارة، الأمر الذى أسعد بشدة أهالي الواحات، حتى أنهم أطلقوا عليا النائبة غادة علي بنت الواحات، كما زارتهم الوزيرة نبيلة مكرم، ووزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع قامت بزيارتهم".

وأكدت النائبة غادة علي، أن مشروع دوت الخليج للتمور متكامل، ويخدم المواطنين فى منطقة الواحات، وأيضًا دخلت معهم فى المشروعات الصغيرة».

وتابعت النائبة غادة علي:" انضممت أيضًا فى المشروعات الصغيرة بالواحات، وبالتنسيق مع هيئة المشروعات الصغيرة، ولايزال الشباب هناك بعيدين عن فكرة ريادة الأعمال، ولايزالون متعلقين بالعمل الحكومي، وفكرة الانتقال من العمل الحكومي فى القاهرة وإلى العمل الحكومي فى الواحات، فى حين أن الدولة تنادي بالاقتصاد غير الرسمي وأن يكونوا فى نفس الصف".

وتابعت النائبة غادة علي حديثه قائلة:" زرت الواحات 5 مرات خلال الشهور الماضية، وكل مرة أقابل بترحاب كبير، وتحدثت معهم عن المرة الأولى لزيارتي أثناء انعقاد المجلس العرفي، وكان التساؤل حول مقدار تأثير سيدة فى جلسة عرفي لمجموعة من الرجال، ولكن بمجرد أن بدء الحوار والتطرق إلى ملف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأولويات الدولة المصرية، وجدت استجابة كبيرة منهم خاصة أنهم ذو طابع سياسي كبير، وبعدها بأسبوع واحد نزلت مرة أخرى لاحظت أن لديهم ثقة كبيرة تجاهي، وبالرغم من أن لديهم عادات وتقاليد لكنني تمكنت من كسر الحاجز حتى أن السيدات هناك تفاعلوا معي وجرى بيننا نقاشات طويلة".

فى الصعيد قالوا لى اللى خلاكي تقطعي الكيلو مترات، علشان تيجي هنا يبقى الرئيس بيختار الصح

وأشارت النائبة غادة علي، إلى التواصل الذى جرى بينها وبين سيدات الواحات، حيث قالت:" آخر لقاء كان هناك مجموعة من السيدات كان لديهم مشاكل، وبدأوا يرفعوا أيديهم ويتكلموا وناقشنا العديد من طلباتهم والتى أسعى إلى حلها، وقريبًا سيكون هناك مؤتمر خاص بسيدات الواحات، وما يزيد الثقة بين النائبة والسيدة الواحاتية".

كما تحدثت النائبة عن دورها التفاعلي الميداني فى عدد من قرى ومراكز الصعيد، حيث قالت:" من أهدافنا داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هو ترك أثر إيجابي فى نفوس المواطنين، ومجلس النواب ليس الغاية بالنسبة لنواب التنسيقية لكنه وسيلة من خلاله ننطلق لكل أهدافنا التى نهدف إليه فى التنسيقة، والتى تأتي على رؤوس أهمها الهوية وزيادة الانتماء للدولة المصرية، وأن يشعر بكل الجهد الذى يحدث، وأن نكون عين ولسان كل مواطن بعيد".

وأشارت النائبة غادة علي، إلى حديثها مع احد قيادات الصعيد، حيث أشارت إلى فيديو لها مع الحاج أحمد، مؤكدة أنها وجدته بقدر ووعي سياسي غير عادي، حيث قال تقصد «الحاج أحمد»:" أن القيادة السياسية موجودة فى وسطنا طول ما نواب الشعب معانا».

واستكملت النائبة غادة علي:" مواطني الصعيد لديهم ثقافة كبيرة، وهو ما كان يمثل حلم بالنسبة لنا، حتى أننا أثناء المؤتمرات وجدنا أنهم متابعين لكل النشاط الذى نقوم به، حتى أن أحدهم قال لي:" يا دكتورة اللى خلاكي تقطعي الكيلو مترات، علشان تيجي هنا فى وسطنا يبقى الرئيس بيختار الشباب اللي بيتمكنوا صح، شكرًا».

وتابعت النائبة غادة علي، حديثه قائلة:" قمت بتقديم دعم لعدد من مراكز الشباب فى الصعيد، ووالله ممارسة الأطفال للعب فى المراكز المخصصة لهم كانت عندي بالدنيا، مضيفة:" لما دخلت عليهم بالواجب الصعيدي، فوجئت بوجود مجلس عرفي لـ 5 قرى من محافظة «قنا» وهو ما يمثل بالنسبة لى تحدي آخر.

وتطرقت النائبة غادة على الأسباب التى أدى إلى البساطة فى ممارسة السياسة والتنوع كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، احنا جينا من قلب الشعب، جينا من الأسر الطبيعية وبدون وسايط.. أنت بتضرب أقاويل، فنحن نعبر عن منصة شباب سياسي، ونحن نعارض بروشتة علاج، وهذا لسان حال الشعب".

وتابعت:" التنسيقية بدأت بتنوعها، فهناك الأكاديمين، والنخب، فالتنوع هو مصدر ثروتنا، مضيفة:" مافيش حد من نواب التنسيقية خد اللقب وقعد، كل واحد من نواب التنسيقية بيشتغلوا على الأرض، ولم يأخذوا يوم واحد إجازة، فنحن نٌشعر الشعب أننا بينهم بالفعل مش بالكلام".