نهى ذكي لـ دوت الخليج : الأمال معقودة على دور مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني «فيديو»

/654867/نهى-ذكي-لـ-تحيا-مصر--الأمال-معقودة-على-دور-مجلس-الشيوخ-في-دور-الانعقاد-الثاني-فيديو

قالت النائبة نهى ذكي، أمين سر لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن افتتاح الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تزامن مع يوم 6 اكتوبر وهو اليوم الذي يمثل ذكرى عظيمة على قلب كل المصريين، موضحة انها مصادفة عظيمة لأعضاء المجلس.

دوت الخليج

وأضافت النائبة نهى ذكي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أننا نعقد الأمال على أن يكون دور الانعقاد الثاني يسير على نهج دور الانعقاد الأأول من اعمال وجهود، لافتة النظر إلى الاشادات التي نالها أعضاء التنسيقة في الجلسة العامة مما سيدفعنا إلى تحقيق المزي من الجهد والعمل.

النائبة نهى ذكي: انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان تم اجراءها بشكل سلس

وأشارت عضو التنسيقية وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالشيوخ، أن انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان تم اجراءها بشكل سلس، الأمر الذي يعكس الإدارة الحكيمة للمجلس والتناغم بين الأعضاء.

النائب نهى ذكي: الأمال معقودة على دور الانعقاد الثاني بالشيوخ

واختتمت النائبة نهى ذكي أن الأمال معقودة على دور الانعقاد الثاني بالشيوخ، وسيكون هناك تفعيل كبير للدور الغرفة الثانية من البرلمان للقيام بمهامها على أكمل وجه.