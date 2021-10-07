في اللحظات الأخيرة قبل إنطلاقه..مسرح الزمالك يعلن تأجيل حفل الجوكر

/654868/في-اللحظات-الأخيرة-قبل-إنطلاقهمسرح-الزمالك-يعلن-تأجيل-حفل-الجوكر

أعلن مسرح الزمالك صباح اليوم الخميس عن تأجيل حفل الرابر الشهير بـ الجوكر، والذي كان سيمثل عودة جديدة له بعد غياب دام طويلا عن الساحة الفنية، مشير إلى أن قرار التأجيل أتى لظروف خارجة عن إرادة إدراة المكان.

دوت الخليج يرصد سبب تأجيل حفل الجوكر بعدما كان من المقرر إقامته اليوم

تأجيل حفل الجوكر

نشر الحساب الرسمي لمسرح الزمالك، بوستر الحفل عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلّق قائلا: “لظروف خارجة عن إرادتنا، تم تأجيل حفلة الجوك، وسوف نخبركم بالموعد الجديد قريبا”، وذلك بعدما كان من المقرر إقامته اليوم في تمام الساعة السابعة.

الجوكر يعود للجمهور بأغنية رقم واحد ده مش انت

وعاد الجوكر إلى جمهوره من خلال أغنية جديدة “حملت اسم رقم واحد ده مش أنت”، عد فترة غياب واعتزاله الغناء خلال السنوات الماضية، تناثرت خلالهما شائعات قراره اعتزال الغناء، ليقرر تعويض جُمهوره عن الاختفاء طوال تلك المدة، عبر عمل غنائي أثار الجدل بمجرد طرحها، نظرًا لما تحمله من كلمات ورسائل.

واحتلت أغنية الجوكر الجديدة "رقم 1 ده مش انت" المرتبة الثانية في تريند يوتيوب منذ صباح اليوم، وأصبحت أرقام مشاهداتها في تصاعد مستمر، خاصة أنه يعود بعد غياب لفترة طويلة.

تفاصيل أغنية رقم 1 للجوكر

أغنية “رقم واحد ده مش أنت”، جمعت لأول مرة بين “الجوكر” والموزع الموسيقي هرم، وهي من إنتاج "ذا بيسمنت ريكوردز" للمنتج محمد الشاعر،

وألحان العمل مشابهة لأغنية "تسلا" التي طرحها المغني والرابر مروان موسى منذ حوالي شهرين واقتربت من تحقيق حوالي 8 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وحملت الأغنية شرارة انطلاقة فنية للجوكر عبر التجديد الكامل في محتوى الكلمات والموسيقى وحتى "الستايل" الخاص به شخصيا، ليعلن بها عودته لساحة الراب بشكل جديد ومختلف كليا عن جميع أعماله السابقة.