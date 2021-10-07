«زنا».. دار الإفتاء تحسم الحكم الشرعى لزواج المحلل

جدة - نرمين السيد - حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعى حول حكم زواج المحلل، بعد ظهور مواطن يدعى محمد الملاح، قال إنه تزوج 33 مرة كـ "محلل شرعى"، من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن.





وقالت الدار، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": زواج المرأة المَبْتوتة –أى: المطلقة ثلاثًا- لكى تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء.

وأضافت: فقد روى عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذى)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ، وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقى). والسِّفَاح أى: الزنا.

وقال المواطن خلال حواره لـ برنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة MBC مصر الفضائية: "الموضوع بدأ حين اقترحت إحدى زميلاتى فى العمل أن أتزوج صديقتها التى طلقت 3 مرات حتى تعود لزوجها كعمل إنسانى ابتغى به وجه الله".

وأضاف محمد الملاح: "تزوجتها بالفعل وكان زواجا كامل الأركان، بعدها انفصلنا وعادت هى إلى زوجها وانتهى الأمر، متابعا: "بعدها بفترة تكرر الأمر مجددا وتزوجت بناء على اقتراح أصدقائى أيضا 33 مرة".