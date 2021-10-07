«زنا».. دار الإفتاء تحسم الحكم الشرعى لزواج المحلل

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وقالت الدار، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": زواج المرأة المَبْتوتة –أى: المطلقة ثلاثًا- لكى تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء.
وأضافت: فقد روى عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذى)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ، وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقى). والسِّفَاح أى: الزنا.
وقال المواطن خلال حواره لـ برنامج "يحدث فى مصر"، والذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة MBC مصر الفضائية: "الموضوع بدأ حين اقترحت إحدى زميلاتى فى العمل أن أتزوج صديقتها التى طلقت 3 مرات حتى تعود لزوجها كعمل إنسانى ابتغى به وجه الله".
وأضاف محمد الملاح: "تزوجتها بالفعل وكان زواجا كامل الأركان، بعدها انفصلنا وعادت هى إلى زوجها وانتهى الأمر، متابعا: "بعدها بفترة تكرر الأمر مجددا وتزوجت بناء على اقتراح أصدقائى أيضا 33 مرة".
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