عاجل- «ثابتة».. الحكومة تصدر بيانا بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول رفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسى الجديد 2021 - 2022.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانونا على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسى الجديد 2021 - 2022،

وأوضحت أن نسب الزيادة السنوية المقررة قانونا سواء على مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ثابتة كما هى كالعام السابق، ولم تشهد أى زيادة خلال العام الدراسى الجديد 2021 - 2022، مناشدة أولياء الأمور الإبلاغ عن أى مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصل مبالغ مالية أكثر منها، من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة، أو مكتب خدمة المواطنين التابع للوزارة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.



وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).