فيديو- النهر الأخضر.. أول بحيرة صناعية فى جنة العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - من قديم الزمان؛ يجرى نهر النيل فى منتصف خريطة مصر من أسوان جنوبا إلى البحر المتوسط شمالا، وحيدا شامخا.. ولأول مرة، يظهر له منافس فى شرق القاهرة فى الجمهورية الجديدة، شق بأيدى مصرية على مساحة أكثر من 1000 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة.





ونجحت شركة العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة الإسكان فى الانتهاء من تنفيذ أول بحيرة صناعية فى منطقة النهر الأخضر وهى أكبر منطقة حدائق ومتنزهات على مستوى العالمى. ويوضح الفيديو التالى البحيرة الصناعية فى العاصمة الإدارية بعد جريان المياه بها. يضم النهر الأخضر عدة بحيرات صناعية عبارة عن مياه معالجة بالمحطات للاستفادة منها فى زراعة المتنزهات المتنشرة على طول البحيرات، ويبلغ طول النهر الأخضر 35 كيلو مترا، ويبدأ المشروع من الطريق الدائرى الأوسطى وحتى الدائرى الإقليمى، ويضم حديقة إسلامية، وحديقة مغطاة ونادى اجتماعى، ومنتج صحى متكامل، وبحيرات ومطاعم، حديقة أعمال فنية، ومنطقة ألعاب ترفيهية، وساحات احتفالات، ومكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة، نادى رياضى ترفيهى، حديقة تعليمية للأطفال.

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