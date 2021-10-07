السبت.. أكثر من 21 مليون طالب وطالبة يبدأون عامهم الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - فيما انتهت الوزارة من تطعيم 90% من المعلمين والإداريين البالغ عددهم 1.6 مليون مدرس وإدارى، اضافة الى تطبيق الخطة الوقائية التى أعدتها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة الطلاب.

كما تبدأ وزارة التربية والتعليم هذا العام فى تطبيق نظام التعليم الجديد والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم لطلاب الصف الرابع من المرحلة الابتدائية بمدارس التعليم العام (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربى واللغات) وبذلك تنتهى الوزارة من إعداد 6 مناهج مصرية جديدة للطلاب من مرحلة الروضة وحتى الصف الرابع الابتدائى حيث يبلغ عدد الطلاب الذين يبدأون عامهم الدراسى الجديد بالمناهج الجديدة 6.5 مليون طالب وطالبة.

وتواصل الوزارة هذا العام توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى والبالغ عددهم 700 ألف طالب استكمالا لخطة الوزارة التى تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية بالمرحلة الثانوية حيث أكدت فى هذا الإطار أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.

وقد حددت الوزارة المواد التى سيتم دراستها هذا العام للصف الرابع الابتدائى وهى اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect)، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية"، ومادة المهارات المهنية، و مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو)، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التى تدرس باللغة الإنجليزية.

ويعتمد نظام التقييم فى الصف الرابع الابتدائى على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتى نتيجة التقييم فى صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلى 100)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

فيما تتضمن الخطة الوقائية التى أعلنها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشهر الماضى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، مع متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.

وقامت الوزارة بإرسال التعليمات والضوابط الادارية والصحية للمدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد والتى سيتم اتباعها على مدار العام الدراسى حيث تتضمن هذه الخطة التأكيد على حضور الطلاب بالمدارس وتواجد المعلمين والإداريين طوال اليوم الدراسى ، الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية ومتابعة نسب تلقى اللقاح لجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

وأكدت الخطة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها اثناء وقبل وبعد اليوم الدراسى من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وادارة ومديرية وتجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة و تفاوت مواعيد الفسحة للصفوف المختلفة وتجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب ويتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلى واستغلال كل الفراغات المتاحة أو اللجوء إلى تقسيم المدرسة إلى فترتين إذا تطلب الأمر بناء على قرار مدير المديرية طبقا لظروف كل مديرية و نشر التوعية بين الطلاب من خلال البوسترات الاسترشادية.

وأكدت الوزارة على ضرورة توفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل كل مدرسة مع تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسى وأثناء الخروج أخر اليوم على أن يقوم مسئول الأمن أو مشرف البوابة بعمل مسح حرارى لكل طالب أثناء دخولهم للمدرسة مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وآخر منعا للتزاحم أثناء الدخول وأثناء الفسحة وأثناء الخروج نهاية اليوم.

وبالنسبة للطالب الذى تتعدى درجة حرارته 38 يمنع من دخول الفصل ويعزل فى غرفة العزل ويتم استدعاء ولى أمره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع و فى حالة الاشتباه فى إصابة الطالب بكورونا يتم عزل الطالب منزليا لمدة أسبوعين على الأقل وإبلاغ الإدارة التعليمية والإدارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له، ويتم تنظيم طابور الصباح مع مراعاة التباعد بين الطلاب، وتنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحى من خلال الإذاعة المدرسية و تقسيم الأنشطة الرياضية أثناء اليوم الدراسى إلى مجموعات ذات إعداد قليلة، ويفضل عدم ممارسة أنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار أخر.

وأكدت الوزارة، أنه يجب إلزام جميع المتواجدون فى المدرسة بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر واستخدام الكحول، ما عدا التلاميذ دون سن الـ12 سنة غير ملزمون بارتداء الكمامات فى المدرسة ويمكن ارتداء الفيس شيلد و على كل مدرسة حصر جميع هواتف الطلاب وأولياء أمورهم وعناوينهم وحصر الغياب بشكل يومى والتواصل مع الطلاب المكرر غيابهم لمعرفة أسباب الغياب وحصر جميع أسماء الطلاب المتغيبين مرضيا لبحث أسباب المرض ومتابعتهم وفى حالة وجود حافلة المدرسة يقوم المشرف عليها بمتابعة تطهيرها قبل صعود الطلاب وبعد وصولهم ويصعد الطلاب ويجلسوا بشكل فيه تباعد.

وأوضحت الوزارة، أنه فى حالة ظهور إصابات كورونا فى المدرسة يجب اتباع الآتى، إذا لاحظ المشرف أو الزائرة الصحية علامات الإعياء على الطالب بعد دخوله للمدرسة يتم عزله فى غرفة العزل حتى استدعاء ولى أمره ويقوم الطبيب بالكشف عليه مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع إبلاغ الإدارة التعليمية والصحية فى حالة الاشتباه، وعند التأكد من الإصابة بكورونا يعزل الطالب لمدة أسبوعين على الأقل مع متابعة المخالطين له، وفى حالة إصابة الطالب أو المعلم مع إثبات ذلك بتقرير معتمد من التأمين الصحى يتم إخطار المدرسة لإبلاغ الإدارة التعليمية والصحية للحصول على عزل منزلى لمدة أسبوعين على الأقل، وفى حالة حدوث حالة مؤكدة أو أكثر يتم اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بآليات الغلق الواردة بالكتاب الدورى 28 لسنة 2021.

أما فى فى حالة حدوث اختلاط ايجابى لحالة كورونا مؤكدة يتم عزل الطالب عزل منزلى ومتابعة حالته شريطة إخطار ما يفيد مخالطته لحالة كورونا إيجابية مؤكدة.

وقد عقدت الوزارة على مدى اليومين الماضيين العديد من الاجتماعات سواء على مستوى قيادات الوزارة ومديرى المديريات وأيضا مع قيادات وزارة الصحة والسكان لبحث الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، أن الدولة مهتمة بانتظام العام الدراسى الجديد وإعادة العملية التعليمية، خاصة الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائى، لإتاحة الفرصة لأطفال هذه الصفوف أن يتعلموا فى المدارس، بالإضافة إلى حضور جميع الصفوف التعليمية الأخرى واستكمال المناهج التعليمية.

وقال إن التطوير الأساسى الذى يحدث فى بناء المناهج الجديدة من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائى هدفه إكساب الطلاب عدة مهارات منها المهارات المهنية والتكنولوجية، وترسيخ القيم والأخلاق وتنمية حب الاطلاع، والبعد عن الحفظ والتلقين، مؤكدًا على أن دور المعلم فى تحفيز الطلاب على التعلم هو أهم دور فى المنظومة.

وأضاف إن الوزارة مستمرة فى التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب فى العام الدراسى الجديد بصورة أقوى، مشددًا على أن الوزارة تستهدف أن يكون هذا العام حضوريًا، لسد الفجوة التعليمية عند الطلاب والتى تسببت فيها جائحة كورونا خلال العامين السابقين.

وأكد الدكتور طارق شوقى أن هناك جولات ميدانية خلال العام الدراسى الجديد فى مختلف المحافظات لمتابعة انتظام العملية التعليمية بوجود أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أنه سيتم استهداف المحافظات لتبادل الحوار مع عناصر العملية التعليمية والرد على الاستفسارات.

وخلال اجتماعه مع مديرى المديريات التعليمية أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين على أن الوزارة حريصة على انتظام العام الدراسى الجديد حضوريًا، وانتظام المعلمين، مشيرًا بأن هناك تعليمات مشددة للمديريات التعليمية باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتم توجيه مديرى المديريات باتباع نظام تقسيم الفترات، لتطبيق التباعد بين الطلاب، للمحافظة على صحة الطلاب والمعلمين.

ونبه حجازى على مديرى المديريات بالانتهاء من وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق سبل التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ومن بينها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل ، مع عدم دخول العاملين بالمدرسة إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا حتى يتلقى اللقاح حرصًا من الدولة على صحة أبنائها