جامعة القاهرة تنتهى من الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022 المقرر له بعد غد السبت، حيث تستقبل الجامعة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها فى العام الجامعى الجديد.





وقال الخشت - فى تصريح اليوم الخميس - إنه جرى الانتهاء من الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية فى العام الجامعى الجديد، والتى تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمبانى و المنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعى، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعى مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعى ومنظومة الكاميرات.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قرارات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة فى هذا الشأن، واتخاذ كل مايلزم لضمان سلامة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها، والتشديد على مواصلة حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين حفاظاً على سلامة جميع المشاركين فى العملية التعليمية والاستفادة من التيسيرات الجديدة التى وفرتها وزارة الصحة والسكان فى التسجيل والتطعيم الفورى للطلاب.

وأكد انتظام اجراءات الكشف الطبى للطلاب بكل هدوء ونجاح، وانتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، مشيرًا إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى، إلى جانب استعداد المدن الجامعية على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالب وفقًا لجدول زمنى محدد.

وأوضح رئيس الجامعة أنه جرى وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة فى تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافى بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافى والفنى على مستوى الجامعة والذى سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والفنانين، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقى بالذوق العام.