الوطنية لليونسكو تكرم الطلاب الفائزين فى الأولمبياد العربى للرياضيات

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرا مقدما من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول تنظيم احتفالية للطلاب المصريين الفائزين بجوائز الأولمبياد العربى الثانى للرياضيات.





ونظمت اللجنة الوطنية لليونسكو الأولمبياد بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، برعاية وزير التعليم العالى، وتحت إشراف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى ديسمبر 2020 بمشاركة 14 دولة عربية.

وأشار التقرير إلى حصول ثلاثة طلاب مصريين على ميداليات وهم: الطالب عبدالرحمن السيد بدوى بمدرسة ستيم بكفر الشيخ (الفائز بميدالية فضية)، والطالبة رقية زكى مبروك بمدرسة ستيم المعادى (الفائزة بميدالية فضية)، والطالبة فاطمة سعيد أبوالفتوح بمدرسة ستيم الشرقية (الفائزة بميدالية برونزية).

وعلى هامش فعاليات الاحتفال، عقدت اللجنة الوطنية لليونسكو اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الفريق المصرى المشارك فى الدورة الثانية لأولمبياد الألكسو؛ والتى تهدف إلى تعزيز قدرات الطفل العربى فى منهجيات البحث العلمى، ونشر ثقافة البحث العلمى وترسيخها لدى التلاميذ منذ المراحل التعليمية الأولى فى الدول العربية، والمقرر عقدها خلال شهر مارس 2022 بالإمارات العربية المتحدة، وكذلك متابعة الاستعدادات للدورة الثالثة للأولمبياد العربى للرياضيات، والمزمع عقدها فى ديسمبر 2022، بالإضافة إلى مناقشة الجهود التى تم بذلها خلال الأولمبياد السابقة، وما شهدته من تحديات، مع التأكيد على العمل بشكل مبكر فى الاستعدادات الخاصة للحصول على أفضل إعداد وتدريب ممكن للطلاب المصريين المشاركين فى الأولمبياد القادمة.

شارك فى فعاليات الاحتفالية، الدكتورة رنا حسنى نائب الرئيس التنفيذى لبرنامج جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور أحمد مصطفى أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة والمدير التنفيذى لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم، والدكتورة إيناس الشتيحى أستاذ أصول تربية الطفل ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية، وسيد موسى الأمين المساعد للجنة الوطنية لليونسكو، م.إيمان محمد المنسق الإدارى لجامعة الطفل، والدكتور جمال محمد مستشار الرياضيات بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد فاروق مدير وحدة ستيم بوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن الأولمبياد العربى للرياضيات هى مسابقة دورية فى مادة الرياضيات يشارك فيها طلاب ما قبل المرحلة الجامعية بالدول العربية، وتنظمها المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (ألكسو) بالتعاون مع الدولة المضيفة، وتتمثل أهميتها فى تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز روح التنافس بين طلبة الدول العربية للإسهام والارتقاء بالمستوى العلمى للطلبة والمعلمين فى مادة الرياضيات.

ونظمت الدورة الأولى فى نوفمبر 2018 بالمملكة العربية السعودية، أما الدورة الثانية فنظمت فى مصر فى ديسمبر 2020، كما نظمت الدورة الأولى من أولمبياد الألكسو فى مصر فى ديسمبر 2019.