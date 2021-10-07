شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كانتربرى يطلقان دعوة للتوعية بأهمية لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أطلق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجاستن ويلبى، رئيس أساقفة كانتربرى، دعوة للتوعية بأهمية لقاحات فيروس كورونا، وأعربا عن مخاوفهما من رفض البعض لتلقى لقاحات فيروس كورونا، وأن هذا بمنزلة دفع العجلة إلى الوراء، مؤكدين ثقتهما فيما توصل إليه العلماء المتخصصون من نتائج، وتقديرهما لما يبذلونه من جهود ثمينة للإنسانية.





ودعا شيخ الأزهر، ورئيس أساقفة كانتربرى -خلال لقائهما بمقر إقامة شيخ الأزهر فى الفاتيكان على هامش مشاركة فضيلته فى قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان "الإيمان والعلم"- إلى ضرورة التوصل إلى حلول عملية تضمن سياسة توزيع عادلة للقاحات خاصة للدول الإفريقية الفقيرة والأكثر احتياجا.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بجاستن ويلبى، مؤكدا سعادته بهذا اللقاء الذى يتجدد بعد 3 سنوات من عقد برنامج شباب صناع السلام بالتعاون بين الأزهر وكنيسة كانتربرى فى العاصمة البريطانية، مؤكدا أن البرنامج أنتج مجموعة من الشباب الواعى بأهم التحديات التى تواجه الإنسانية، وأن أحد أبرز التحديات التى تواجهنا بعد كورونا هو بناء قيادات شابة قادرة على المضى قدما فى صناعة السلام.

من جانبه، أعرب رئيس أساقفة كانتربرى عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدا اتفاقه مع رؤية فضيلته فى ضرورة استكمال برنامج شباب صناع السلام، وأنه قد لاحظ عودة كثير من الشباب للدين وتزايد الاهتمام بالجوانب الروحانية، والبعد عن العلمانية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل بيان قادة الأديان المتعلق بالعناية بالإنسان والخليقة، وتمكين الشباب من المشاركة فى اتخاذ القرارات، ودمجهم إيجابيا بما يضمن صقلهم بالخبرات وسريان المعرفة عبر الأجيال.

كما تناول اللقاء الحديث عن الصراعات التى تدور حول العالم، وأكد الطرفان أن الصراع السياسى بين الدول المتقدمة قد أدى إلى ضياع حقوق الدول النامية، وبدأ صراع القوميات يطل برأسه من جديد بعد أن ظننا أنه اختفى تماما، وشددا على ضرورة تفعيل دور القادة الدينيين لما يمتلكونه من تأثير، وتقليل الفجوة بينهم وبين صناع القرار العالمى، والتصدى للانزلاق المتعمد من تكريس الجهود لبناء السلام إلى مثل هذه الصراعات التى طالما أرقت البشرية.

وأكد شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كانتربرى أهمية التوعية بمخاطر التغير المناخى، وسيطرة النزعة المادية للدول الكبرى على مستقبل كوكب الأرض واستدامة الموارد البيئية، وأعربا عن قلقهما من أن ينحصر الحديث عن التغير المناخى فى الاجتماعات والخطب والجمل الرنانة، ويكون أشبه بصرخة فى واد يذهب صداها سريعا، مطالبين صناع القرار فى العالم بتفعيل بنود المواثيق الدولية للحفاظ على البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.