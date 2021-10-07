القوى العاملة: تعيين 740 شاباً .. بينهم 5 من ذوي...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 740 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى القدرات ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 4019 شاباً، فضلاً عن استخراج 908 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و952 شهادة قياس مستوى المهارة .
تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أغسطس الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 494 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم التفتيش على 209 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 40 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .
وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 45 ألف جنيه ، بواقع 9 منحة مولود جديد بمبلغ 18 ألف جنيه ، ومنحتين وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيه ، وصرف 10 منح لإجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى بمبلغ 23 ألف جنيه .
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