معهد الدراسات الدبلوماسية يستضيف وفداً إعلامياً من دولة السودان الشقيق

استضاف معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، يوم 6 أكتوبر 2021، وفداً إعلامياً من دولة السودان الشقيق، والمتواجد حالياً فى مصر في إطار برنامج تدريبي متكامل تنظمه وزارة الدولة للإعلام خلال شهر أكتوبر 2021.

هذا، وأكد السفير جمال عبد الرحيم متولي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، أن استضافة هذا اليوم التدريبي للإعلاميين السودانيين يأتي تقديراً لخصوصية العلاقات التي تجمع مصر بدولة السودان الشقيق على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وأوضح أن اليوم التدريبي تضمن عقد محاضرتين؛ الأولى عن "محاور السياسة الخارجية المصرية" والتي ألقاها السفير محمد العرابى، وزير خارجية مصر الأسبق، والثانية عن "أبعاد وخصوصية العلاقات المصرية/السودانية" والتي ألقاها السفير أشرف حربى، مساعد وزير الخارجية الأسبق.

كما تم خلال اليوم التدريبي ترتيب زيارة وجولة تفقدية للوفد الزائر إلى "قصر التحرير" للتعريف بتاريخ ونشأة وزارة الخارجية المصرية، فضلًا عن إلقاء الضوء على عراقة مدرستها الدبلوماسية وريادتها، حيث أوضح مدير معهد الدراسات الدبلوماسية أن المعهد يُرحب بوضع كافة خبراته المتراكمة في مجال التدريب على العمل الدبلوماسي لخدمة كافة الأشقاء من الدول العربية والأفريقية، وذلك تنفيذاً لسياسة وزارة الخارجية الثابتة بتقديم كافة أوجه الدعم والتدريب الممكن للدول الشقيقة والصديقة.