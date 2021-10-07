/654869/تنفيذ-85-ألف-حكم-وضبط-201-قطعة-سلاح-خلال-24-ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملاتها الأمنية المكبرة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (201) قطعة سلاح نارى ، (288) قضية مخدرات وتنفيذ (85123) حكم قضائى متنوع.
دوت الخليج
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الخميس، ملابسات مقتل شاب أفريقي على يد صديقه في منطقة أرض اللواء.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ للأجهزة الأمنية في الجيزة، من المستشفى العام أفاد بوصول شاب جثة هامدة نتيجة إصابته بجرح طعني في منطقة البطن، وعلى الفور وجه مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.
وصلة مزاج
كما أتضح من تحريات رجال مباحث الجيزة، أنه خلال وصلة مزاح بين المجني عليه وصديقه قام على أثرها الأخير بطعن صديقه بواسطة زجاجة لقى مصرعها بسببها.
وبعد تقنين الاجراءات اللازمة، تم القبض على المتهم، وبسؤال والدة الضحية أيدت ما جاء في التحريات.
وتم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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