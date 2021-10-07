/654871/خالد-بدوي-لتحيا-مصر-حرب-اكتوبر-جسدت-قوة-وعظمة-القوات-المسلحة-المصرية

تقدم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

دوت الخليج

واوضح خالد بدوي فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن حرب السادس من أكتوبر المجيدة من أعظم الانتصارات فى التاريخ الحديث لمصر وللأمة العربية، لأنها جسدت قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية، مؤكدا أن المصريين قدموا بطولات عظيمة في هذه الحرب وأثبتوا للجميع أن الجندي المصري لا يهاب الموت.

خالد بدوي: حرب اكتوبر جسدت قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية

وأشار النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الذكرى العظيمة والتاريخية تُجدد في وجدان أمتنا لحظات الفخر والاعتزاز بالانتصار المجيد، وبما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين.

وأضاف النائب خالد بدوي، "أنه يجب أن نستعيد روح هذه الذكرى في بناء مصر من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم قواتنا المسلحة في مواجهة التحديات، مطالبًا المصريين بتوحيد الصف والعمل من أجل بناء مصر الغالية.