/654872/فك-السحر-ورد-المطلقات-ضبط--دجال-نصب-على-المواطنين-في-القاهرة

واقعة ليست جديدة شهدتها العاصمة، حيث استغل شخص أحلام و أمال المواطنين في حل مشكلاتهم ومارس عليهم أعمال الدجل والشعوزة.

لم يجد العاطل وسيلة لجلب المال من أسرع الطرق سوي قيامه بالترويج لنفسه بقدرته على فك السحر ورد المطلقات وممارسة أعمال الدجل والشعوزة، حيث نجح رجال المباحث في ضبطه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهم

وكانت وردت معلومات الى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تؤكد قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر في القاهرة"له معلومات جنائية" بإتخاذ الشقة محل سكنه مكاناً لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.

القبض على المتهم

على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعه إستهدافه وضبطه حيث تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم منشأة ناصر من القبض عليه حال تواجده بالشقة، وبصحبته سيدتين «مجنى عليهما»، بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما لإدعاء الأول بقدرته على القيام بأعمال الدجل .

بتفتيش مسكن المتهم المضبوط عُثر بداخله على كمية كبيرة من المضبوطات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم ومبلغ مالى.

اعترافات المتهم

واعترف أمام الأجهزة الأمنية في القاهرة بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الإعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية.

وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.