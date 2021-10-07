/654873/استقرار-نسبي-فى-أسعار-الخضار-والفاكهة-اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين معرفة أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم، وهو ما نرصده فى التقرير التالي.

دوت الخليج

أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق الجملة

ووفقًا لما رصده محرر دوت الخليج بشأن أسعار الخضروت، فإن هناك انخفاض نسبي فى عدد من السلع الاستراتيجية، وثبات فى باقي المنتجات المباعة إلى المواطنين.

ونرصد للمتابعين ما يتعلق بأسعار الخضروات والفاكهة فى سوق الجملة بالعبور، ونشير إلى أهم السلع التى تعتبر على قائمة الطعام يوميًا.

استقرار فى معظم أسعار الخضروات

ووفقًا لما تم رصده فإن سعر كيلو الطماطم بين 2.75 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و14 جنيها. البطاطس 4 جنيهات و6.5 جنيه. الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الطماطم بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.البصل بين 2 و 3.5 جنيه. الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه. الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه. الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه. الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات. الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات. الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات. الجوافة بين 4 و7 جنيهات. المانجو العويس بين 19 و25 جنيها. المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها. المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.