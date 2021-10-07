/654874/أحمد-فتحي-لتحيا-مصر-حرب-أكتوبر-ملحمة-وطنية-ونقطة-تحول-فى-التاريخ-المصري
هنأ النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
دوت الخليج
واكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن حرب اكتوبر بمثابة ملحمة وطنية وقف الجيش والشعب علي قلب رجل واحد، وأن هذا الانتصار يعد نقطة تحول كبرى في التاريخ المصري، موضحا ان حرب أكتوبر أكدت أنه لا يوجد مستحيل متى ما توافرت العزيمة الصلبة والإرادة القوية إلى جانب التخطيط العلمي والفكر السليم.
أحمد فتحي: حرب أكتوبر ملحمة وطنية ونقطة تحول فى التاريخ المصري
وأوضح النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، أن والده اللواء فتحي عبد الحميد وكيل جهاز المخابرات العامة سابقا، كان من الأبطال الذين شاركوا في ثلاث حروب وهي حرب الاستنزاف وحرب ٦٧ ونصر أكتوبر العظيم وأنه دائما فخور بمشاركة والده في هذا النصر، مؤكدا ان القوات المسلحة المصرية كانت ومازالت وستظل هى الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية وحماية مواطنيها ضد أى أعتداء سواء كان خارجيا أو داخليا، وأن بطولات القوات المسلحة المصرية خلال تلك الحرب مازالت تُدرس فى كتب التاريخ العسكري.
واشار النائب أحمد فتحي، إلي أن نصر اكتوبر سيظل ذكري خالدة عبر مختلف العصور، تروى قصص الانتصارات والبطولات التى قام بها هؤلاء الأبطال؛ دفاعا عن الوطن للأجيال المختلفة.
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