بمقطع من أغنية «أم الدنيا»...رامي عياش يهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

/654875/بمقطع-من-أغنية-أم-الدنيارامي-عياش-يهنئ-المصريين-بذكرى-نصر-أكتوبر

هنأ المطرب اللبناني رامي عياش الشعب المصري بالذكرى الـ48 من نصر أكتوبر المجيد، من خلال نشر مقطع فيديو من أغنية الشهير «أم الدنيا» التي استمد بعض كلماتها من إقتباسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

دوت الخليج يرصد تهنئة رامي عياش للمصرين في ذكرى نصر أكتوبر

كتب رامي عياش عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "تهنئة خاصة جدا ومن القلب لأهلى واحبابى في مصر العظيمة قيادة وجيشا وشعب.. مصر حتبقى قد الدنيا.. ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة".

المطرب اللبناني أدهم مروان يطرح أغنية «مصر» احتفالا بنصر أكتوبر

وحرص أيضا المطرب اللبناني أدهم مروان على تهنئة أشقائه المصرين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة بطريقته الخاصة من خلال طرح عمل غنائي جديد يحمل اسم «مصر».

وانتهي أدهم مروان من تصوير أغنيته الجديدة “مصر” والتي كتبها الشاعر أحمد شتا، وألحان جوزيف جحا، وتوزيع المايسترو الراحل طارق عاكف، والتي سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة تزامنًا مع أعياد أكتوبر، ومن المقرر أن يهديها للشعب المصري وقواته المسلحة الذين أقدموا على قهر العدو من أراضي سيناء.

وسيتم طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وتولى إخراجه المخرج المصري الراحل علي رجب، ثم استكمل إخراجه المخرج اللبناني إبراهيم كسرواني.

أغنية «حكاية متتنسيش» للمطرب دياب

هذا وطرح دياب أغنيته الوطنية الجديدة التي تحمل اسم «حكاية متتنسيش» في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي،ولاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا خلال تلك الفترة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أدهم دهيمة وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إنتاج المتحدة.

تامر حسني ومصطفى حجاج يشاركون في أوبريت كمل عبورك

وشارك في غناء الأوبريت عدد من المطربين بجانب بلقيس، من بينهم تامر حسني ومصطفي حجاج وريهام عبد الحكيم وأبو وأخرين، وهو من كلمات محمد البوغا ومن ألحان أحمد العتباني، وقُدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال.

كلمات أوبريت كمل عبورك

وجاءت كلمات الأوبريت كالآتي: كمل عبورك هو ده وقتك ودورك.. ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك.. امشي في طريقك ربنا دايما دايما يعينك طول ما مصر في نن عينك شعب مصراكيد معاك وصلت رسالتك وحي على العلم.. شوفنا في طاقتنا إنه مش عايز كسل.. والكل لازم يبقي ليه دور فى البلد وسمينا بإسم البلد وده حصل".

"أصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم وعدك صريح على رأي فلاح فصيح.. للمراه دور في مجتمعنا.. ده كلام قولته في يوم بتأدي دورها زي أي فرد في البلد وعمر دورها.. أنا كل يوم في المدرسة.. بحي العلم..الجندي عنده سلاح وأنا عندي القلم أكيد هيكون ليا.. قالوا اللي راحوا هيتنسوا مين اتنسي.. ده منسي درس بيدرسوا فى المدرسة.. ده الاختيار يايعيشك ياموتك".