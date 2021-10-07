الإسكان تعلن طرح 13 محلاً تجارياً للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة

/654876/الإسكان-تعلن-طرح-13-محلا-تجاريا-للبيع-بالمزاد-العلني-بمدينة-طيبة-الجديدة
أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، طرح ۱۳ محلاً تجاريا بمناطق مختلفة بالمدينة، بمساحات تتراوح من (١٤م٢ : 84م٢)، وذلك للبيع بالمزاد العلني.
دوت الخليج
رئيس الجهاز مدينة طيب: طرح 13 محلاً تجارياً للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، وأن جلسة المزاد العلني ستعقد يوم الأحد 24/10/2021، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بمدينة طيبة الجديدة لا سيما بالمناطق الحديثة.
بدء فحص وفرز مستندات المواطنين الحاجزين ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
هذا وفى سياق آخر، كانت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، قد أعلنت بدء إجراءات فحص وفرز مُستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2) "للوحدات الجاهزة للتسليم وتحت الإنشاء" لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي تم فتح باب التقدم للحجز بها في 8 أغسطس الماضي، وتم مد فترة التسجيل حتى الإثنين 4 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
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