الإسكان تعلن طرح 13 محلاً تجارياً للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة

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دوت الخليج

رئيس الجهاز مدينة طيب: طرح 13 محلاً تجارياً للبيع بالمزاد العلني بمدينة طيبة الجديدة

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، وأن جلسة المزاد العلني ستعقد يوم الأحد 24/10/2021، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بمدينة طيبة الجديدة لا سيما بالمناطق الحديثة.

بدء فحص وفرز مستندات المواطنين الحاجزين ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

هذا وفى سياق آخر، كانت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، قد أعلنت بدء إجراءات فحص وفرز مُستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2) "للوحدات الجاهزة للتسليم وتحت الإنشاء" لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي تم فتح باب التقدم للحجز بها في 8 أغسطس الماضي، وتم مد فترة التسجيل حتى الإثنين 4 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.