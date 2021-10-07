/654878/محمد-هنيدي-يكشف-مهنة-تمنى-العمل-بها-في-الطفولة-صاحب-محل-كنافة

كشف الفنان الكوميدي محمد هنيدي عن مهنة تمنى أن يعمل بها وهو في عمر الطفولة، اذ أنه فكر في عمل يعمل به خلال شهر رمضان فقط وهو صاحب محل كنافة.

دوت الخليج يرصد حلم محمد هنيدي في الطفولة

كتب محمد هنيدي تعليقًا على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، يكشف فيها أحلامه في مرحلة الطفولة، قائلًا: "كان نفسي أكون صاحب محل كنافة اشتغل في رمضان، واريح الـ11 شهر الباقيين".

برنامج هنيدي شو

من ناحية أخرى، يستعد الفنان الكوميدي محمد هنيدي للظهور بشكل مختلف وخوض تجربة فنية جديدة من خلال تقديم برنامج جديد من المقرر عرضه على قناة المحور خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويروي محمد هنيدي في كل حلقة من حلقات برنامجه عن كواليس فيلم من أفلامه، ويستضيف أبطالها ليستعيدوا معا ذكريات خاصة، ومن المقرر أن يستضيف هنيدي عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي على رأسهم ، أحمد السقا وداود حسين وغيرهم من النجوم ومخرجين ومؤلفيم أفلامه.

برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.

محمد هنيدي في لقاء خاص مع منى الشاذلي اليوم

من ناحية أخرى، يحل محمد هنيدي ضيفًا على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc»، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويكشف نجم الكوميديا خلال اللقاء، عن مغامراته في دنيا الفن، بدايًة من المشاهد الصامتة وصولًا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحًا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية، كما أنه سيتحدث حول ظهوره المميز على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، ويروي عددًا من المواقف المضحكة خلال مسيرته الفنية، وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.