/654880/يوسف-عامر-الإبداعات-والفنون-الصادقة-والهادفة-لها-دور-مؤثر-في-التعريف-ببطولات-الجيش-والشرطة
وجه الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير لكل من ساهم في تصوير انتصارات السادس من أكتوبر.
دوت الخليج
وقال عامر في بيان له، الخميس:"تحية تقدير واحترام لكل من أسهم في تصوير انتصارات السادس من أكتوبر، وتفاعل معها من كل من له عَلاقةٌ بالإبداع والكتابة والثقافة والفن (أغاني وطنية، فن تشكيلي، سينما، مسرح، دراما إذاعية وتليفزيونية…)".
يوسف عامر: الإبداعات والفنون الصادقة والهادفة لها دور مؤثر في التعريف ببطولات الجيش والشرطة
وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الإبداعات والكتابات والفنون الهادفة والصادقة والمنضبطة، لها دورٌ مؤثر في تعريف مختلف الأجيال بجهود وتضحيات أبطال مصر من الجيش والشرطة، على مدار الأزمنة وتعاقب الأجيال، من أجل الحفاظ على الوطن وأهله وبذل النفس والنفيس فداءً لمصر.
ودعا الدكتور يوسف عامر المولى عز وجل، أن يحفظ الله مصر شعبًا عظيمًا، وقيادةً حكيمةً وحكومة.
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