انتخابات النقابة العامة للأطباء غدًا ومنافسة شرسة بين أربع قوائم

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تنطلق غدًا انتخابات النقابة العامة للأطباء، على مقاعد التجديد النصفي، وذلك بين أربعة قوائم هم الأمل والمستقبل والتغيير والمستقلين.

دوت الخليج غدًا.. انطلاق انتخابات النقابة العامة للأطباء ومن المرتقب أن تكون المنافسة شرسة بين قائمتي المستقبل والأمل، حيث تقوم المنافسة علي ٦ مقاعد، ثلاثة أعضاء فوق السن وثلاثة تحت السن، ومقعدين شمال وجنوب الصعيد وشرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا والقاهرة علي مقعد واحد. منافسة شرسة بانتخابات النقابة العامة للأطباء وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات لن تشهد المنافسة علي منصب النقيب، بل يتعلق الأمر بالأعضاء. وتكون نسبة المرشحين حوالى 45% منهم اساتذة جامعات، والباقى أعضاء مجلس نقابة عامة سابقين او نقابات فرعية ووزارة صحة. فيما يتنافس ٢٩٤ مرشح علي ١٢٦ مقعد عامة وفرعية ب٢٧ لجنة للتصويت باشراف قضائي منهم ٤٩ مرشح عضو نقابة عامة.

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