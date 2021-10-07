/654882/محمد-زين-الدين-تثبيت-أول-قطار-مونوريل-إنجاز-جديد-والمشروع-يقضي-على-الزحام-بالقاهرة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن تثيبت أول قطار مونوريل على مسار مونوريل شرق النيل بالعاصمة الادارية، في ذكرى ٦ أكتوبر، يشير إلي أن ذلك المشروع الضخم يمثل إنجازا حضاريا جديدا يضاف لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأكد زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مميزات ذلك المشروع متعددة، أهمها ربط شرق القاهرة وغربها في مدة زمنية قليلة والقضاء علي الزحام بها بالإضافة إلي أنه وسيلة مواصلات آمنة وغير ضارة للبيئة لاسيما وأنه يعمل بالكهرباء ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الأخضر الحديثة التي ستخدم الجمهورية الجديدة.

محمد زين الدين: المشروع يقضي على الزحام بالقاهرة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك المشروع سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك المشروع الجديد يتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا وتسعى مصر لمواكبته بشكل جيد وفي خطوات ناجحة. كانت وزارة النقل، أعلنت وصول القطارين الأول والثاني من عدد 40 قطار سيتم توريدهم لمشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) كما وصل القطار الأول من عدد 30 قطار سيتم توريدها لمشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) كما يجري تصنيع باقي اسطول الوحدات المتحركة لمشروعي المونوريل والتي ستصل تباعاً وفقاً للجدول الزمني المحدد.

تجدر الإشارة إلى أن الطول الإجمالي للمشروعين 98,5 كم بعدد 35 محطة كما تبلغ الطاقة الإستيعابية لكل خط من خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً ، ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

كما أكدت الوزارة أن نسبة التنفيذ الإجمالية لقطاع مونوريل شرق النيل (العاصمة الادارية) بلغت 24.7% كما بلغت نسبة الاعمال المدنية 27.5% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم ) و بلغت النسبة الإجمالية للاعمال الكهروميكانيكية 22% ويجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة 11% ويتم اجراء الاختبارات عليها تباعا كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة ٩٠% وجارى توريده.