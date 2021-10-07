«وحشتوني يأهل الأدرن»..تامر حسني يتجه لمطار القاهرة لإحياء حفل بعمان

/654883/وحشتوني-يأهل-الأدرنتامر-حسني-يتجه-لمطار-القاهرة-لإحياء-حفل-بعمان

أعلن الفنان تامر حسني منذ دقائق قليلة توجه لمطار القاهرة، استعدادا للسفر لدولة عمان لإحياء حفل غنائي جديد هناك، مشيرا إلى أنه يخطط السفر لجميع دول العربية خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل سفر تامر حسني لعمان

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “في الطريق لمطار القاهره متجهين لجمهور عمّان الغالي ،،،، وحشتوني يا اهل الأردن و ان شاء الله قريباً في جميع الدول العربيه و لكل العرب حبايبنا في جميع دول العالم”.

تامر حسني يتألق بحفل جامعة فاروس

هذ وتألق نجم الجيل تامر حسني بإحدى حفلاته ضمن حفلات الجامعات المصرية التي يحييها خلال تلك الفترة، كان منهم جامعة فاروس التي شهدت حضور عدد كبير من الجمهور مساء أمس الأربعاء.

وشارك تامر حسني الجمهور مجموعة صور من داخل الحفل عكست حالة الفرحة والسعادة التي حلت على طلاب الجامعة والحاضرين بتألق نجم الجيل، وكتب معربا عن سعادته بالحفل: “ “مسك ختام حفلات الإسكندرية العظيمة بأهلها في جامعه فاروس الكبيرة ، شكراً لكل الحضور الغالي الكريم و مليون مبروك لكل الخريجين يا رب مستقبل مشرق لكم و نجاح دائم شكراً لمحبتكم الغالية ، انا بحبكم اكتر والله شباب فاروس شباب فولاذي بجد “.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

وكانت آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم «مش أنا»، الذي حقق نجاحًا ساحقًا، واكتسح شباك التذاكر بأعلى إيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائية.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم «مش أنا» يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.