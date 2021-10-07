/654884/أهلي-٢٠٠٣-يواجه-الشرقية-للدخان-اليوم-في-افتتاح-بطولة-الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الخميس مع ضيفه الشرقية للدخان، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى للحصول على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، حيث يأمل أهلي ٢٠٠٣ في الحصول على اللقب هذا الموسم، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني.

وفي الجولة الثانية يخرج أهلي ٢٠٠٣ لمواجهة غزل المحلة، في المحلة، قبل أن يعود لمواجهة إنبي على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وسيواجه الزمالك ضمن الجولتين ١٥ و٣٢.

وكان فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٣ تحت قيادة مديره الفني سيد غريب قد خاض عدة مباريات ودية خلال فترة الإعداد بهدف التحضير للموسم الجديد، حيث تعادل مع النجوم بهدفين لمثلهما، وفاز على المجد بهدفين دون رد، وفاز على النصر السكندري ٥ - صفر، وتعادل سلبيًا مع دكرنس.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيبا، وطه محمد مخططا للأحمال وأحمد عبد الخالق إخصائي التدليك.

ومن ناحيه اخري حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاتصال بمحمد الشناوي كابتن فريق الكرة بالنادي، وحارس المنتخب الوطني وذلك بعد تعرضه لإصابة خفيفة خلال مران المنتخب الذي أقيم أمس بمعسكره المغلق ببرج العرب.

وكان الشناوي قد غادر مران المنتخب أمس بعد شكوى من كدمة وأجرى فحوصات طبية للتأكد من سلامته.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث أمس عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.