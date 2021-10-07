مصير رباعي الزمالك قبل ساعات من غلق باب الإنتقالات الصيفية.. تفاصيل

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ساعات قليلة ويعلن إتحاد الكرة المصري غلق باب الإنتقالات الصيفية بعد أن تم مدها إلي يوم السابع من الشهر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجة إدارة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب مشكلة كبيرة وهي عدم قدرتهم علي قيد اللاعبين الجدد بالإضافة إلي اللاعبين اللذين تم جلبهم إلي النادي إعارة مع بند أحقية الشراء.

ويرجع ذلك إلي قيام الإتحاد الدولي لكرة القدم بمعاقبة نادي الزمالك بحرمانة من قيد اللاعبين لمدة فترتين من الإنتقالات بسبب قضية اللاعب حسام أشرف ناشئ الفريق.

وكان نادي الزمالك قد أتم تعاقدة مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الإنتقالات الحالية وهم التونسي حمدي النقاز والمدافع محمود شبانة مدافع نادي اسوان وعمر كمال عبدالواحد قادماً من نادي المصري.

بالإضافة إلي المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والذي قام نادي الزمالك بالتعاقد معة علي سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء من نادي المقاولون العرب.

وينتظر نادي الزمالك صدور قرار اليوم من المحكمة الدولية "كاس" ورفع العقوبة الموقعة علي النادي بمنع قيد اللاعبين.

وفي حالة عدم رفع العقوبة سيضطر نادي الزمالك إلي تسويق رباعي الفريق إلي أحد أندية الدوري والحصول علي الإستفادة المادية من ورائهم.

عروض لاعبي الزمالك

الجدير بالذكر أن فريق فيوتشر مهتم بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة في حالة قيام نادي الزمالك بإعارتهم.

ويقترب الدولي التونسي حمدي النقاز من الخروج علي سبيل الإعارة إلي فريق فاركو بجانب زميلة سيف الدين الجزيري.

تدريبات الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعةالبيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي يوم الجمعة المقبل على ملعب النادي.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم إداري شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.