/654886/غلق-وتشميع--٥-مراكز-للدروس-الخصوصية-والتحفظ-على-٢٢-شيشة-بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفض التجمعات والمرور على مراكز الدورس الخصوصية من خلال اللجنة المشكلة والمكلفة بغلق تلك المراكز وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية والتحفظ على ٢٢ شيشة بالبحيرة

قامت إدارة الراقابة والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، بشن حملات لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازيه.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية، و التحفظ على ٢٢ شيشه بداخل عدد من المقاهى لاعدامهم من قبل المختصين بالوحدة المحلية.

هذا وقد انطلق أمس تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ماراثون المشي الذى نظمته اليوم مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد.

وذلك بمشاركة المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة و الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة وأ كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور و٥٠٠ شاب وفتاة والرواد من أعضاء مراكز الشباب والطلائع واندية المرأة والقيادات التنفيذيه وقيادات مديرية الشباب والرياضة

بداية من مدخل شارع عبد السلام الشاذلى (الطريق الزراعي) و حتى مبنى المحافظة بالتزامن مع انطلاق ماراثونات مماثلة بجميع محافظات الجمهورية حيث قام السيد وزير الشباب والرياضة باطلاق إشارة بدء المارثون بجميع المحافظات فى ذات التوقيت الرابعة عصرا .

انطلاق ماراثون الشباب والرياضة للمشي بمشاركة 500 شخصا بالبحيرة

ويأتي الماراثون فى إطار الإحتفالات بذكرى نصر اكتوبر وإنطلاقا من دور وزارة الشباب بتوسيع ممارسة الرياضة بين الشباب وجعلها أسلوب حياة ، والمشاركة في المناسبات الوطنية لرفع الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

كما أشاد المحافظ بكافة الجهود التى تتم بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة لدعم النشاط الرياضى مؤكدا أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورا ملحوظا فى عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد على توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال لاهميتها و مراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية.