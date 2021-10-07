محافظ الجيزة خلال احتفالات 6 أكتوبر: النصر عزز روح الولاء والانتماء للوطن

جدة - نرمين السيد - شهد أحمد راشد محافظ الجيزة، حفل ختام فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجيزة الصيفى وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بذكرى انتصارات أكتوبر وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.





وخلال كلمته أشار محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، إلى الدور الكبير الذى لعبه نصر أكتوبر لسنة ٧٣ فى رفع معنويات الشعب المصرى وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

وأضاف المحافظ، أن تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية كانت السبيل للوصول لتلك اللحظة الفارقة فى تاريخ الوطن.

وأشار راشد خلال كلمته، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد دعانا أن نستلهم من روح أكتوبر وعبقريته ما يدفعنا نحو تحقيق المزيد من الانتصارات سواء في مواجهة أعداء الحياة والإنسانية أو من أجل تحقيق الازدهار والتنمية، موجها حديثه للجمهور على ضرورة أن يستلهم كل فرد عزيمة النصر كل بمكانه لتحقيق التنمية والتطوير الذى يأمله الجميع.

وشهدت فعاليات الاحتفال عزف النشيد الوطنى ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها إلقاء كلمة لمحافظ الجيزة وكبار الحضور، كما شمل الحفل عروض وفقرات فنية لفرق ومواهب مديريتى الشباب والرياضة والثقافة بالجيزة، وتكريم لأسر الشهداء والمصابين والمتفوقين من أصحاب المواهب العلمية والفنية.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، وعددا من أعضاء مجلس النواب ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء وأسر الشهداء والمصابين والفرق والمجموعات الشبابية.