نسبة حل 97%.. مبادرة صوتك مسموع تتلقى أكثر من 376 ألف رسالة

جدة - نرمين السيد - وذلك فى ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة وأهمية التواصل الدائم مع المواطنين، لاستقبال شكواهم والعمل على حلها على الفور وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار وفقا لبيان صحفى، الى أن "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة سواء الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى إضافة الى صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين فى ارسال شكواهم وحلها، وقال إن المبادرة قضت على العناء والجهود الذى كان يبذله المواطن فى الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوى والتزاحم أمامها والوقت الكبير فى تلقى وحل الشكوى.

وكشف اللواء محمود شعراوى، عن نتائج مبادرة صوتك مسموع و التى يرعاها مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث تلقت المبادرة 11 ألف رسالة منها 2.005 شكاوى تم الرد منها على 1.568 شكوى منها بنسبة 78% وجار حل 437 شكوى.

وأوضح اللواء شعراوى، أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر سبتمبر الماضى تنوعت ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1.079 شكوى والإشغالات 717 شكوى ومخالفات البناء 123 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 58 شكوى والفساد 5 شكاوى إضافة الى 23 شكوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب 9.080 رسالة خلال شهر سبتمبر تضمنت 1.644 شكوى، تم حل 1.296 شكوى منها بنسبة 79%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 64 ألفاً و439 متابعاً، فيما بلغ عدد المشاهدات 21 ألف مشاهدة، وتلقت الصفحة 1.850 رسالة من المواطنين منها 334 شكوى تم حلها بنسبة 76%، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 95 رسالة منها 27 شكوى تم حلها بنسبة 70 %، وتلقت خدمة الخط الساخن 324 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وفى السياق ذاته، قال اللواء شعراوى أنه فى إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فإن مبادرة "صوتك مسموع" تعمل منذ منتصف مارس 2020 وحتى الآن على تلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى والتزامها بالمواعيد التى حددها القرار الوزارى 456 لسنة 2020 والخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية لفتح وغلق المحال العامة بالمحافظات.

وأشاد اللواء شعراوى بجهود العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها فى مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدى الجاد والحاسم للمشكلات.