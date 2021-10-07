صور.. محافظ الإسكندرية يكرم العاملين بالسياحة والمصايف

جدة - نرمين السيد - كرم محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، وذلك خلال الحفل الذى تم تنظيمه شاطئ المندرة المجانى بمناسبة ختام موسم صيف 2021 بحضور اللواء عبد الله سحلول مستشار المحافظ، وجميع العاملين بالإدارة.





وقدم محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير إلى اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجميع العاملين بالإدارة، مشيدا بما وصفه النجاح منقطع النظير والأداء المتميز للإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم والذى كان محط إشادة محلية وعالمية.



وأكد المحافظ أن تكريم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه لهم، وسيتم صرف مكافأة مالية جيدة نظرا لما قدموه من إنجازات مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه هذا العام لم يتحقق من قبل وخصوصا فى الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.



وقدم المحافظ الشكر إلى مستأجرى شواطئ الإسكندرية على تعاونهم والتزامهم التام بجميع التعليمات والإجراءات التى وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة، وطالب جميع العاملين بالإدارة المركزية ببذل المزيد من الجهد والاستعداد الجيد خلال موسم صيف العام المقبل.



وقدم اللواء جمال رشاد باسمه واسم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة، الشكر إلى محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الدعم والرعاية والتحفيز.



وأكد رشاد حرص الإدارة على مواصلة النجاح والتميز، وتقديم أفضل الخدمات لمواطنى المحافظة وزائريها، مضيفا، أن شواطىء الإسكندرية ستظل هى المقصد.