غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق شبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب، قطع المياه عن مناطق شارع حلمى عبد الرازق "منطقة الأرصاد" وهى: "بهتيم - عزبة رستم - أرض الدكتور - منشية الحرية - الوحدة العربية - سليم وبدران - إبراهيم بك - السعادة والتعاون - بيجام - الفرنوانى- أرض أم بيومى - عزبة عثمان- المنشية الجديدة".





وأوضح بيان صحفى، أن المياه سوف تضعف عن باقى مناطق شبرا الخيمة، وذلك اعتباراً من الساعة 4 عصر غد الجمعة الموافق 8 - 10 - 2021، وحتى الساعة 4 فجر بعد غد السبت الموافق 9-10-2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمى عبد الرازق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.