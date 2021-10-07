صحيفة موريتانية: انتصارات أكتوبر غيرت مجرى التاريخ.. وأعاد الجيش المصري للعرب أمجادهم

أشادت صحيفة موريتانية بانتصارات أكتوبر، التي غيرت مجرى التاريخ وأعاد بها الجيش المصري للعرب أمجادهم.

وكتبت صحيفة (الرائد) الموريتانية - مقالا تحت عنوان (السادس أكتوبر يوم انتصرت الأمة) اليوم /الخميس/ - أبرزت خلاله النجاح الباهر والانتصار غير المسبوق الذي رفع به الجيش المصري العظيم رؤوس العرب.

وأوردت الصحيفة الموريتانية بعض المقاطع الشعرية التي تمجد في انتصارات أكتوبر الخالدة، مبرزة انهيار خط بارليف، الذي بنته إسرائيل على الشط الشرقي لقناة السويس لمنع القوات المصرية من العبور، وهو سلسلة من التحصينات الدفاعية التي كانت تمتد على طول الساحل الشرقي لقناة السويس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش المصري العظيم دمر خط بارليف الذي كانت إسرائيل تعتقد أنه تأمين للضفة الشرقية لقناة السويس، ويمنع عبور أي قوات مصرية إليها والذي كلف بناؤه حوالي 500 مليون دولار.

ونوهت الصحيفة إلى خسائر إسرائيل - في نهاية العمليات - والتي قدرت بنحو 2838 قتيلاً، و2800 جريح، 508 ما بين أسير ومفقود، و840 دبابة، و400 عربة مدرعة، و109 طائرات قتال وهليكوبتر وسفينة حربية واحدة.

وأكدت الصحيفة أن انتصارات أكتوبر أشعلت الحماس في الموريتانيين في العاصمة نواكشوط مع أصوات التكبير خلال وصول الصور التي عرضت، وقالت الصحيفة "رأينا الطائرات تحلق، والدبابات عالية كصهوات النصر، والزوارق تمخر العباب