جامعة القاهرة تحقق معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى وفقًا لتقرير...

د.الخشت: إشادة مجلس الوزراء تأكيد على سياسة الجامعة في التعامل بجدية مع كافة الشكاوى الواردة إليها

د.الخشت: منظومة التعامل مع الشكاوي لا تكتفي بما يرد إليها فقط .. ونتابع كافة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لتحقيق أكبر قدر من الاستجابة تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

تم التعامل مع كل الشكاوي الواردة سواء من حيث الاستجابة المباشرة أو إحالة الأمر إلى الدراسة القانونية أو الفنية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحقيق جامعة القاهرة معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، وفقًا لأخر تقرير صادر من مجلس الوزراء حول منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن إشادة تقرير مجلس الوزراء في تعامل الجامعة مع شكاوى المواطنين، تأكيد على سياسة الجامعة في التعامل بجدية مع كافة الشكاوى الواردة إليها، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تعمل طوال الوقت على إيجاد حلول جذرية لأي من المشكلات التي ترد إليها لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن منظومة التعامل مع الشكاوي داخل الجامعة لا تكتفي بما يرد إليها فقط، وإنما متابعة أي شكوى يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام لتحقيق أكبر قدر من حل كافة المشكلات المرتبطة بالجامعة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين وحل مشكلاتهم.

وأكد الدكتور الخشت، أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة، سواء من حيث الاستجابة المباشرة أو إحالة الأمر إلى الدراسة القانونية أو الفنية أو صعوبة الاستجابة لتعارضه مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشكاوي يتم بشكل دقيق وفي أسرع وقت ممكن ويتم التواصل المباشر مع أصحابها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تلقي تقريرًا حول موقف التعامل مع شكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوي الحكومية، حيث استقبلت 11 ألف شكوى تم التعامل معها، نصيب الوزارات منها 69% والمحافظات 23% والهيئات الأخرى 8%، وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المختلفة للتعاون مع فريق عمل المنظومة بهدف حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين على مستوى الجمهورية في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في تقريره السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية (2020)، أعلن تحقيق جامعة القاهرة أعلى نسبة إنجاز وسرعة على مستوى الجامعات المصرية بنسبة 97% في حسم الشكاوى الموجهة لها، وأيضًا أعلنت وزارة التخطيط 2020 فوز الجامعة بجائزتين لأفضل كلية من 3 جوائز على مستوى مصر للتميز الحكومي.