حسام الخولي لـ دوت الخليج: انتخابات لجان الشيوخ النوعية جرت بشكل يليق بهيبة المجلس

/654887/حسام-الخولي-لـ-تحيا-مصر-انتخابات-لجان-الشيوخ-النوعية-جرت-بشكل-يليق-بهيبة-المجلس

قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، ان انتخابات اللجان النوعية بالشيوخ في دوره الثاني من الفصل التشريعي الأول، جرت بشكل يليق بأسم مجلس الشيوخ وهيبته، موضحا ان اغلبها تم عن طريق التزكية وهو الأمر الذي يؤكد أن مجلس الشيوخ عبارة عن خليط من الخبرات والكفاءات القامات المشرفة.

دوت الخليج

وتابع النائب حيام الخولي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن دور الانعقاد الأول انتهى بشكل يليق بخبرات مجلس الشيوخ، معربا عن تمنيه بان يسير دور الانعقاد الثاني بشكل أقوى خاصة أن مدته ستكون أكبر مقارنة بالدور الأول.

حسام الخولي يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والمصريين بالذكرى ال 48 لنصر أكتوبر

وهنأ النائب حسام الحولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر، موضحا أن هذه الحرب أعطت دروس للمصريين في الانتماء والتضحية.

هذا وقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر للقوات المسحلة، قائلا: تمثل جزء غالي من أبناءنا، وتقديرنا لما قاموا به في 1973 وما يقدمونه من أجل مصر ونهضتها.

دوت الخليج

وأعلن في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه كان ضمن أفراد القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973، قائلا: شاءت الأقدار أنني شرفت وكنت جنديا بالقوات المسحلة في فترة حرب أكتوبر 1973.

رئيس مجلس الشيوخ: شرفت بالمشاركة جنديا في حرب أكتوبر 1973

وتابع: أعلم مدى الفخار والسعادة التي يشعر بها كل من كان له حظ وشرف الانتماء للقوات المسحلة خصوصا في فترة حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: نأمل جميعا أن تسود روح أكتوبر العظيم في كل ملفات الحياة المصرية لما لها من سحر خاص، وإذا استحضرنا هذه الروح سيكون لنا الكثير من الانتصارات.